Niño de 9 años pidió trabajo a la NASA, esta fue la respuesta (Fotos)

Cosas insólitas ocurren de vez en cuando, pero lo que hizo este pequeño no tiene comparación, más que la admiración de cumplir sus sueños. Un niño de nueve años escribió a la NASA para solicitar empleo y defender al mundo de los extraterrestres.

El hecho tiene tiempo, ocurrió el pasado tres de agosto del año 2017, cuando el chico llamado Jack Davis, envió una carta a la agencia espacial.

Oriundo de Nueva Jersey, y a través de un manuscrito de su puño y letra, solicitó información de la vacante a «Oficial de Protección Planetaria. El joven Jack especificó en su misiva que era apto para las funciones técnicas que se requerían y que era un erudito de los confines y misterios que depara el espacio exterior.

Carta del niño de nueve años

«Querida NASA,

Mi nombre es Jack Davis y me gustaría postularme para el puesto de oficial de protección planetaria. Puede que tenga nueve años, pero creo que sería apto para el trabajo. Una de las razones es que mi hermana dice que soy un extraterrestre. Además, he visto casi todas las películas espaciales y extraterrestres que puedo ver. También he visto el programa Marvel Agents of Shield y espero ver la película Men in Black. Soy genial en los videojuegos. Soy joven, por lo que puedo aprender a pensar como un extraterrestre.

Atentamente,

Jack Davis

Guardian of the Galaxy

Cuarto grado«.

Poco tiempo después, Jack Davis recibió un comunicado público de Jim Green, el director de ciencias planetaria la Administración Nacional de Aeronáutica y El Espacio. En la misiva le dieron las gracias por su postulación al puesto, le pidieron esforzarse mucho en la escuela y tener las mejores calificaciones. Asimismo, le invitaron a pasar por la agencia en algún momento para una visita.

Pero, eso no es todo, el director de investigación planetaria de la NASA, Jonthan Rall también felicitó al niño de nueve años por su interés en el cargo, el cual tiene una ganancia de seis cifras.

«Aunque el puesto de Oficial de Protección Planetaria puede no ser en la vida real lo que evoca el título, sí juega un papel importante en la promoción de la exploración responsable de nuestro sistema solar al prevenir la contaminación microbiana de otros planetas y el nuestro», expresó la agencia.

