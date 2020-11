Tribunal 26 de Caracas decidirá captura y aprehensión de Leonardo Herrera Páez, acusado de pedófilo (Detalles)

Luego de que el Ministerio Público solicitara orden de aprehensión en contra de Leonardo Herrera Páez, por la presunta responsabilidad de abuso sexual contra menores, el Tribunal 26 del Circuito Penal Judicial del Área Metropolitana de Caracas, estaría por decidir sobre la suerte de quien ha sido denunciado de pedófilo por José Antonio Godoy y Guillermo Rodríguez Medina, entre otros.Por Caraota Digital

Fuentes cercanas a la investigación, confían en que el Tribunal 26 actúe con urgencia y alertan sobre hechos que podrían estar sucediendo para que el acusado evada la justicia y abandone el país. Uno de estos hechos sería la negativa del Tribunal 48 de librar orden de captura. El despacho a cargo de Indira Villafania conoció con anterioridad el expediente y desistió de pronunciarse, razón por la que ahora se encuentra en el 26.

De acuerdo con el expediente Mp- 225207-2020, Leonardo Herrera Páez está siendo investigado por el delito de abuso sexual a adolescente con penetración, previsto y sancionado en el artículo 259 con el agravante 217, ambos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

José Antonio Godoy, presunta víctima, escribió: “Me sacaba a pasear, subir cerro, comer pizza, montar bici y me llevaba a los partidos de beisbol. En poco tiempo se convirtió en mi ídolo y amigo. Yo con dificultades en matemáticas, él se ofreció a darme clases particulares en mi casa. Fueron durante estas clases que el abuso comenzó poco a poco. Me condicionó. Comenzó a mostrarme videos de pornografía infantil mientras me tocaba e insistía que esto era normal”.

El testimonio público fue refrendado ante la Fiscalía General y designado el fiscal Ronnie Osorio para adelantar la investigación.

Guillermo Rodríguez Medina, otras de las presuntas víctimas, escribió “dudé mucho en compartir mi testimonio. En parte dudé porque estaba convencido de que había sido una relación saludable. Yo “sabía en lo que me estaba metiendo”. Sentía que había salido ileso. Además, 16 años no está tan lejos de 18, ¿verdad? Todas estas son cosas que me dije a mí mismo para tratar de normalizar lo sucedido. Sin embargo, hoy entiendo plenamente que es imposible que un menor de edad pueda prestar consentimiento a una persona mayor de edad. El abuso de menores es abuso de menores”.

En las últimas horas, más víctimas se han adherido a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.