Tu perro puede ayudarte a saber si estás embarazada

Tu perro no solo sirve como «guardían», sino también como detector. ¿A qué nos referimos? Antes incluso de saber que estás embarazada, tu mascota seguramente comenzó a comportarse distinto y eso es porque detectó que una anomalía en tu cuerpo.

Los perros son muy sensibles al comportamiento y el estado de los miembros del hogar. Por ejemplo, son capaces de identificar si alguien está dolorido, triste, cansado o contento. La actitud, los movimientos corporales y los sonidos que emitimos son señales para un perro.

Conoce cómo los perros detectan si una mujer está embarazada.

Si bien no hay evidencia científica acerca de si un perro puede detectar el embarazo de una mujer, una multitud de menciones anecdóticas y la percepción de estos animales en el entorno sugieren que sí pueden.

El embarazo significa cambios, incluso, en la rutina de un perro. No solo nota el cambio en el perfil olfativo de la mamá y de su forma (es decir, la existencia de una gran panza), sino también se percata en las constantes salidas al médico o la mayor presencia en casa por bajas laborales.

Tu perro es capaz de detectar cambios en el comportamiento humano.

Los perros poseen un sentido del olfato muy desarrollado; de esta forma, podrían detectar variaciones pequeñas en el perfil olfativo de su dueña, incluyendo las que produzcan modificaciones relativos al embarazo.

La combinación del comportamiento, la apariencia física y los olores son indicativos más que suficientes para que un perro sepa que algo cambió en su compañero humano. Sin embargo, no significa que el animal sepa que todo ello es debido a un embarazo.

Puede ser un cambio que interprete como señal de malestar o enfermedad; puede serle algo confuso o directamente, puede no reaccionar. No olvides darle el cariño suficiente que tu canino necesita; el embarazo no debe ser un condicionante, ni para él ni para tí, para que se distancien durante 9 meses.

