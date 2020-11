Usó fuente de chocolate con queso fundido y esto ocurrió

Corren tiempos oscuros. La gente necesita inspiración. La gente necesita un héroe. Ese héroe es el Youtuber de Corea del Sur Tasty Hoon, que esta semana se ha hecho viral por tratar de usar una fuente de chocolate fundido con queso fundido.

Probablemente hayas visto ya el vídeo. Un individuo pone en marcha una fuente de chocolate cargada con queso. Su intención., aparentemente, es usar la fuente con unas apetitosas piezas de pollo frito que tiene al lado.

El pobre Tasty Hoon termina el vídeo aplicando aquello de que el que no se consuela es por que no quiere y aplica los trocitos de queso que la máquina no ha enviado volando sobre el pollo. En su cabeza era espectacular.

800Noticias