😭Fanáticos y famosos lloran a Maradona -😯Murió mientras dormía, revela autopsia -🐐Con golazo las Chivas le pegan al América

Lo que pas贸 ayer 馃搩聽1. La autopsia a Maradona confirm贸 que sufri贸 un infarto mientras dorm铆a Diego Maradona muri贸 por una insuficiencia card铆aca aguda, congestiva, cr贸nica que gener贸 un edema agudo de pulm贸n cuando dorm铆a馃槹, seg煤n el resultado preliminar de la autopsia Dato:聽驴Qu茅 le pas贸 a Diego? As铆 fueron los 煤ltimos d铆as en la vida de Maradona馃槻 馃殫聽2. Los restos de Maradona fueron seguidos por una impresionante caravana en Buenos Aires Tras la autopsia realizada al cuerpo de Maradona sus restos fueron trasladados hacia la Casa Rosada y detr谩s del veh铆culo se form贸 una enorme caravana vehicular馃檹 Dato: El velatorio de Maradona ser谩 en la Casa Rosada, esperan a un mill贸n de personas, por la noche del mi茅rcoles las c谩maras de televisi贸n captaron las primeras im谩genes de Claudia Villafa帽e, exmujer del Diez; junto a sus dos hijas, Dalma y Gianinna馃懇鈥嶐煈 馃聽3. Las 煤ltimas palabras y pasos de Maradona en p煤blico Las 煤ltimas palabras de Maradona en p煤blico fueron para dar las gracias en el homenaje que se le realiz贸 por sus 60 a帽os馃憦, luego se sent贸 en un sill贸n 鈥渋mperial鈥 para ver el partido de su equipo, el Gimnasia, pero se retiro antes de que finalizara el encuentro Dato: El 煤ltimo baile de Maradona: La cumbia que mostr贸 el deteriorado estado de salud del 铆dolo馃槗 馃樋聽4. Conmovedora reacci贸n de los miembros de la generaci贸n campeona en M茅xico 86 En redes sociales se ha viralizado un conmovedor video que retrata el momento en el que Jorge Valdano, compa帽ero y amigo de Diego Armando Maradona, se quiebra al recordar al astro tras enterarse de la muerte del 鈥楶elusa鈥欚煒 Dato:聽A Carlos Bilardo le desconectaron la tele y le mintieron para que no se enterara de la muerte de Maradona馃槰 馃聽5. La fortuna que deja Maradona, o mejor dicho, las deudas del 鈥淧elusa鈥 驴A cu谩nto asciende la fortuna que deja Diego Armando Maradona? O tal vez sea mejor preguntarse: 驴Cu谩nto dej贸 la leyenda del f煤tbol en deudas?馃槦 Dato:聽Una de las mayor铆as iron铆as del 鈥10鈥 es que no obstante haber sido un monstruo de los deportes no pudo y no supo capitalizarlo con un legado material importante馃捀 馃槑聽6. Los goles, las frases y los t铆tulos que hicieron leyenda al 鈥淒10S鈥 Maradona dej贸 para la posteridad innumerables logros, pero la historia del f煤tbol se escribe con goles y Diego hizo el m谩s grande de la historia de las Copas del Mundo鈿 Dato:聽De los 11 t铆tulos que Maradona conquist贸馃弳, nueve de ellos son a nivel clubes y m谩s de la mitad los consigui贸 en la Serie A y su genio vivir谩 tambi茅n por las frases inolvidables que pronuncio 馃槸 7. Se pone la piel de gallina: 驴Qu茅 se dir铆a a s铆 mismo Maradona el d铆a de su funeral? Uno de los pasajes m谩s emotivos y memorables de su programa de televisi贸n 鈥淟a Noche del 10鈥 durante la 煤ltima emisi贸n en la que Diego se entrevista a s铆 mismo y en la que habla de todos los temas importantes de su vida, incluyendo鈥 su muerte馃摵 Dato:聽Diego dej贸 claro que el deporte y la pelota le dieron todo en la vida 鈿 馃し鈥嶁檪锔徛8. Confunden a Maradona con Madonna y se desatan los memes El tema m谩s importante el d铆a en cuesti贸n de rede sociales ha sido la tr谩gica muerte del astro argentino del f煤tbol Diego Armando Maradona, sin embargo, en rede se desat贸 una confusi贸n ya que muchos confundieron a Maradona con Madonna y se entristecieron por la 鈥渕uerte鈥 de la cantante馃う鈥嶁檪锔 Dato:聽R谩pidamente los usuarios se dieron cuenta del error, mientras que otros lanzaron cr铆ticas por esparcir una noticia falsa por culpa de no leer bien y como pasa siempre los memes no se hicieron esperar馃ぃ 馃檶聽9. Con golazo de 鈥楥hicote鈥, Chivas se va con ventaja al Azteca ante el Am茅rica Con un golazo de Cristian 鈥機hicote鈥 Calder贸n las Chivas se llevan la ida del Cl谩sico nacional ante Am茅rica para pegar primero en duelo a 180 minutos y llegar谩n con ventaja de 1-0 al Estadio Azteca馃馃 Dato:聽Con el 1-0 Chivas llegar谩 a la vuelta el pr贸ximo s谩bado con la ventaja en el marcador y la de no haber recibido gol en casa, ya que en caso de anotar en el Azteca, el Am茅rica tendr铆a que meter tres tantos馃憤