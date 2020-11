Eso es exactamente lo que hicieron en el canal de YouTube I Made This, donde este curioso YouTuber decidió diseñar una especie de grilletes robóticos que solo te soltarán si has cumplido con el número de flexiones que has marcado previamente.

Gracias a una cámara y algo de aprendizaje automático, el sistema lleva la cuenta de cuántas flexiones has hecho, y te liberará cuando hayas alcanzado tu objetivo.

800Noticias