Coronavirus España hoy, última hora en directo #españa

14:13 ALEMANIA | La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 22.268 casos nuevos y 389 muertos, lo que supone la segunda cifra diaria más alta de decesos de toda la serie histórica tras el récord alcanzado la víspera con 410 fallecidos, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas.

14:08 REYES MAGOS | Cáceres recibirá a los Reyes Magos en tres globos aerostáticos que sobrevolarán la ciudad entre el 3 y el 6 de enero de 2021 ya que, debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia, se ha decidido sustituir la tradicional cabalgata por este paseo por los cielos que disfrutarán Melchor, Gaspar y Baltasar, si las condiciones climatológicas lo permiten.

14:00 CAROLINA DARIAS | La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha señalado este jueves que está en «manos» del Gobierno que la crisis provocada por la pandemia del coronavirus sea una «oportunidad» para instalar una dinámica de cogobernanza en el estado autonómico de España.

13:57 SALVADOR ILLA | El ministro de Sanidad le ha contestado al PP que Sanidad está «estudiando» y lo seguirá haciendo las estrategias de test masivos, pero ha expresado a la diputada ‘popular’ dudas sobre su eficacia: «¿Usted se acuerda del test en toda la población en una ciudad de Madrid (Torrejón de Ardoz)? ¿Tuvo algún impacto real? ¿Se acuerda del cribado masivo a los docentes en Madrid? ¿Tuvo algún impacto real?».

13:54 SALVADOR ILLA | El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado que los test de antígenos masivos sean la solución para contener los contagios de COVID-19 en Navidad, tal y como ha planteado este jueves la diputada del Partido Popular Ana Pastor en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

13:50 MURCIA | El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha dicho este jueves que las medidas de lucha contra el coronavirus relativas al toque de queda, la limitación de asistentes en reuniones y el cierre perimetral se relajarán, en principio, durante los días 24 y 31 de diciembre y la noche de Reyes. En una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Villegas ha indicado que, respecto a los eventos navideños a los que suele asistir mucha gente, como la cabalgata, la Consejería aún no tiene una postura oficial porque «todavía queda tiempo para tomar decisiones».

13:46 CATALUÑA | La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, y el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Adrià Comella, han advertido este jueves de que Cataluña entra en una etapa «delicada» con la fase de desescalada, y ha pedido no bajar la guardia. En rueda de prensa telemática, Comella ha explicado que la desescalada se inicia de forma diferente a como ocurrió en junio con la primera ola, señalando que en junio había 60 ingresados en las unidades de críticos, mientras que cuando ha comenzado la reanudación tras la segunda ola había 509: «No tiene nada que ver».

13:42 CASTILLA Y LEÓN | Castilla y León contabiliza un total de 125.119 positivos por coronavirus, de ellos 780 nuevos, con 31 fallecidos notificados en las últimas 24 horas (23 de ellos en hospitales y ocho en residencias) y 159 altas más, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press. Las estadísticas de este jueves registran 23 fallecimientos en hospitales. En total en este ámbito se han notificado hasta el momento en la Comunidad 3.630 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 17.076, tras sumarse otras 159 en las 24 horas anteriores.

13:39 MADRID | La incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad de Madrid se sitúa por debajo de los 270 casos por 100.000 habitantes y mantiene su tendencia descendente, según ha informado este jueves el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero en su visita a la realización de test de antígenos en Collado Villalba. «Es una muy buena noticia y desde el punto de vista de la hospitalización ya hemos descendido casi el 50% de los casos desde el pico máximo», ha afirmado Escudero, a lo que ha añadido que los datos de las UCIs también son buenos al pasar de los 505 pacientes en estas instalaciones en el pico máximo a 351.

13:35 ANDALUCÍA | Los hospitales andaluces registran este jueves 26 de noviembre una nueva reducción del número de hospitalizados por coronavirus Covid-19 con 136 menos en 24 horas y una cifra total de 2.551, menor dato desde el pasado 31 de octubre e inferior por segundo día seguido al pico máximo registrado en la primera ola a finales de marzo.

13:34 PAÍS VASCO | El consejero de Cultura y Política Lingüistica y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha advertido de que «las Navidades no inmunizan» frente al covid-19 y, por tanto, va a haber que seguir manteniendo «muchas de las restricciones en vigor durante meses». En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la presentación del circuito de las artes en vivo ‘Beste bat!’, Zupiria, preguntado por los periodistas sobre el hecho de que Euskadi sea una de las comunidades autónomas más restrictivas frente al covid-19, ha señalado que, en estos momentos, la situación «todavía es delicada» y hay diariamente «un importante número de contagios».

13:30 PEDRO SÁNCHEZ | El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este jueves que ya se está «al principio del fin de la pandemia» del Covid-19 gracias a la publicación, en las últimas semanas, de datos positivos de las vacunas que se están desarrollando contra el coronavirus y por el Plan de Vacunación contra Covid-19, aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Sánchez se ha pronunciado así tras visitar, junto al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, la fábrica de Laboratorios Farmacéuticos Rovi en San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde se realizará a gran escala el llenado y acabado de la vacuna candidata ARNm contra la enfermedad Covid-19 de la compañía Moderna.

13:28 SÍNTOMAS COVID | En 90 por ciento de los pacientes afectados por Covid-19 con anosmia (pérdida total del sentido del olfato) recuperan esa función antes de 60 días, según un estudio preliminar realizado por el servicio de Neurología de HM Hospitales, liderado por la doctora Marta Ochoa. En concreto, el trabajo se ha realizado con 61 pacientes tratados en HM Hospitales de forma multidisciplinar por el Servicio de Neurología con la colaboración del Servicio de Otorrinolaringología (ORL) y especialistas del Grupo y cuyos datos han sido recopilados por la neuróloga Cristina Guijarro.

13:26 MURCIA | La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 280 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido nueve personas. Se trata de seis mujeres y tres varones de 83, 86, 69, 71, 60, 63, 96, 100 y 89 años, cuatro de ellos de Murcia, dos de Lorca y el resto de Ceutí, Alhama de Murcia y Beniel.Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 587, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes a este miércoles a las 23.59 horas.

13:23 PAÍS VASCO | La Comunidad Autónoma vasca ha detectado este pasado miércoles 666 nuevos contagios de covid-19, lo que supone 27 menos que el día anterior, si bien la tasa de positivos en relación a las pruebas realizadas ha aumentado hasta el 6,1%. En los hospitales vascos, los nuevos ingresos en planta han crecido hasta las 57 personas, mientras que en los pacientes en UCI han bajado hasta situarse en 134. Según los datos hechos públicos por el Departamento Vasco de Salud, a lo largo del miércoles se han realizado 10.881 test diagnósticos en Euskadi, con 288 nuevos casos en Guipúzcoa, 258 positivos en Vizcaya y 110 contagios en Álava, a los que se suman otras diez personas con residencia fuera de la comunidad autónoma.

13:20 BALEARES | El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 176 nuevos positivos y dos fallecimientos a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas, de forma que el total acumulado es de 23.726 casos notificados y 405 muertes desde el inicio de la pandemia en las Islas. Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo, en las últimas 24 horas se han detectado 156 pruebas de diagnóstico de COVID-19 positivas (18 más que este miércoles) y la tasa de positividad se sitúa en el 4,69%.

13:18 CANTABRIA | Cantabria ha registrado este miércoles dos nuevas víctimas de coronavirus, un hombre y una mujer de 79 años que elevan el número de fallecidos a 300. Además, ha sumado 119 nuevos casos, con lo que sigue bajando el número de positivos diarios (son nueve menos que el día anterior), si bien se mantiene una incidencia acumulada «alta» que supera los 400 contagios por cada 100.000 habitantes.

13:14 HOSPITAL ISABEL ZENDAL | El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no acudirá a la inauguración del Hospital Enfermera Isabel Zendal que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre, según han informado fuentes del Gobierno regional a Europa Press. Desde el Ejecutivo autonómico han lamentado que los motivos de agenda aducidos por Illa le impidan «conocer el nuevo recurso de la sanidad pública madrileña, construido «para atender a pacientes de la región y de toda España que lo necesiten».

13:10 NAVARRA | Navarra detectó ayer miércoles 141 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.218 pruebas (2.447 PCR y 771 test de antígenos), con un 4,4% de positivos. Desde el punto de vista epidemiológico, de evolución de la pandemia, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra indica que ayer se produjeron en la Comunidad foral nueve nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, uno en la UCI, y se registraron los fallecimientos de dos hombres de 72 y 73. Además, se notificó un fallecimiento más de días previos, un hombre de 84 años. El número total de muertes por esta causa se sitúa, por tanto, en 858.

13:00 ANDALUCÍA | Andalucía suma este jueves 26 de noviembre 3.549 casos de coronavirus Covid-19 confirmados por PCR y test de antígenos, casi el triple que los 1.205 registrados la víspera, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 54 muertes, diez menos que el miércoles pero cinco más que el jueves de la semana pasada. Los 3.549 casos diagnosticados esta jornada constituyen el dato más alto desde el pasado sábado 21 de noviembre y 253 más que los 3.296 positivos registrados el jueves pasado.

12:50 ARAGÓN | La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha anunciado que el próximo lunes, 30 de noviembre, dejará de estar en vigor el confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia, Huesca, Zaragoza y Teruel, si bien se mantiene en el ámbito provincial y autonómico.

12:43 NAVARRA | Salud del Gobierno de Navarra ha destacado este jueves, ante la reapertura de las terrazas de hostelería, la «importancia» de usar la mascarilla «salvo justo al comer y beber» y ha remarcado en que hay que «llevarla siempre al hablar». Según ha recordado Salud en su cuenta de Twitter, este jueves se reabren las terrazas de bares y restaurantes en la Comunidad foral y es «clave» la colaboración de la ciudadanía para que «la hostelería siga abierta, para mantener nuestras relaciones y convivir con el coronavirus».

12:40 LA RIOJA | La Comunidad riojana tiene que lamentar este jueves el fallecimiento de seis personas por coronavirus, según los últimos datos actualizados por el Gobierno de La Rioja. Además, los casos activos han aumentado ligeramente en 7, hasta los 994. En concreto, las víctimas son cuatro mujeres y dos hombres, todos de edad avanzada y con factores de riesgo. Tres de ellos residían en centros de mayores. Con estos últimos datos, nuestra comunidad autónoma ha notificado a Sanidad un total de 543 fallecidos por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, en el pasado mes de marzo. De esta cifra, 272 eran residentes de centros de mayores.

12:30 BALEARES |El Govern balear levantará, a partir de este sábado, la prohibición de fumar en la calle siempre que se guarde la distancia de seguridad. Fuentes de la Conselleria de Salud y Consumo han confirmado este jueves a Europa Press que, ante la evolución de la pandemia de la COVID-19 en las Islas, se flexibilizará la prohibición de fumar en los espacios públicos. De este modo, estará permitido fumar aunque se mantiene la prohibición en terrazas de bares y restaurantes, en sitios concurridos y mientras se camina. «Se puede fumar pero siempre que se esté apartado del resto de personas», han detallado.

12:20 TEST COVID NAVIDAD | La diputada del Partido Popular Ana Pastor ha propuesto realizar test de antígenos a las personas que se muevan entre comunidades autónomas con motivo de las fiestas de Navidad, con el objetivo de controlar la transmisión del virus del COVID-19. Así se ha pronunciado la ex ministra de Sanidad durante su intervención este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, en la que ha reprochado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el escaso tiempo que se dedicó este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) al plan para preparar la Navidad en el contexto de la pandemia.

12:15 COVID NAVIDAD | El Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales que se celebren durante las fiestas de Navidad y un confinamiento nocturno entre las 1.00 horas y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente, según se establece en el borrador ‘Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas’. Sin embargo, el documento aún no es definitivo y se está negociando con las CCAA para fijar las medidas definitivas. Se prevé que el próximo miércoles se apruebe en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

12:06 COVID NAVIDAD | Salvador Illa: «Nos encontramos a las puertas de un puente largo y de unas fiestas muy señaladas, pero es necesario seguir manteniendo nuestro compromiso con todos los que nos rodean. Serán fiestas diferentes, la celebración será distinta a como lo hicimos durante años anteriores. Entiendo que son unas fiestas señaladas y que queremos reencontrarnos con nuestras familias. Entiendo que todos estamos un poco cansados, pero llamo a una esperanza prudente. No podemos relajarnos ahora. Tenemos que construir entre todos unas navidades distintas, apelando a un sentimiento muy navideño, la solidaridad», ha afirmado en su comparecencia este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

12:00 COVID NAVIDAD | El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que las fiestas de Navidad de este año serán «diferentes» por la situación de la pandemia de COVID-19, pero ha pedido a la ciudadanía que siga respetando, como hasta ahora, las restricciones contra el virus para doblegar la curva de la segunda ola.

11:56 COVID INTERNACIONAL | La pandemia del nuevo coronavirus acumula más de 60,4 millones de casos en todo el mundo tras sumar en las últimas 24 horas más de 632.000 contagios y 12.056 muertos, según el balance publicado este jueves por la Universidad Johns Hopkins. En concreto, en todo el mundo se han registrado en el último día 632.945 casos nuevos, mientras que la cifra global de fallecidos se sitúa en 1.422.510. Más de 38,74 millones de personas han logrado superar la enfermedad en todo el mundo.

11:46 COVID | El virus del COVID-19 puede invadir el tejido testicular de algunos hombres infectados, según un nuevo estudio de investigadores de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (Estados Unidos) publicado en la revista ‘The World Journal of Men’s Health’.

11:39 OMS | El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado la necesidad de incluir los cuidados paliativos en los planes de respuesta al Covid-19, asegurando que la pandemia ha evidenciado que esta atención debe estar disponible para «todas las enfermedades y grupos de edad».

11:28 MADRID | Sobre el Consejo Interterritorial de Salud celebrado ayer, el consejero de Sanidad ha apuntado que el Plan de Navidad no aparecía incluido «en los puntos que se trataban en orden del día», pero «tampoco venía el informe de vacunas que presentaron». La Comunidad continúa trabajando en sus propuestas al plan presentado por el Ministerio.

11:25 MADRID | El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado este jueves que los madrileños esperan «un pequeño plus» para poder reunirse en Navidad hasta diez personas en «días señalados» como Navidad o Año Nuevo, algo que va en la relación con que la situación epidemiológica de la Comunidad «continúe en descenso»

11:13 MADRID | El consejero de Sanidad ha destacado la importancia de la realización de test de antígenos que «por su rapidez y su uso masivo han sido clave». En concreto, ha indicado que desde marzo hasta el momento se han multiplicado por 10 estos test, hasta alcanzar las tres millones de pruebas en todos los ámbitos asistenciales, y ha cifrado en 1.600 los rastreadores que están controlando los casos en la región.

10:56 MADRID | Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha defendido que la región capitalina ha tratado en esta pandemia de utilizar las nuevas tecnologías y los datos para incluso «adelantarse» al Gobierno central en ofrecer una respuesta a la pandemia. «La Comunidad ha tratado cada día, en cada medida, de ir un paso más allá y anticiparse a un nuevo espacio», ha apostillado. También, ha ensalzado su apuesta por llevar a cabo confinamientos selectivos por zonas básicas de salud (ZBS), adoptando medidas restrictivas y de control de aforos y horarios.

10:47 MADRID | El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha informado este jueves de que los casos positivos de Covid-19 en la Comunidad han descendido un 75% respecto al pico máximo registrado en la semana del 14 al 20 de septiembre y han bajado cerca de un 34,5% en solo una semana.

10:40 MADRID | El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha defendido que el Plan para Navidad del Gobierno regional es «prudente y sensato», ya que busca «flexibilizar algunas restricciones pero no lanzar las campanas al vuelo y lanzar mensajes equivocados». «No hemos ganado al virus, ni mucho menos. Hasta que no haya una vacuna no podemos decir que hemos derrotado al virus y, por lo tanto, habrá que seguir siempre con la guardia alta, también en Nochebuena», ha señalado en una entrevista en ‘Onda Madrid’, recogida por Europa Press.

10:27 RUSIA | La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas 25.487 casos nuevos y 524 muertos, con lo que el país bate en una misma jornada el récord diario de contagios y el de decesos, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus.

10:12 CATALUÑA | Las escuelas catalanas contabilizan este jueves 902 grupos estables confinados –un 1,25% del total– y tres centros cerrados por brotes de coronavirus, según ha informado la Conselleria de Educación de la Generalitat en una actualización de datos a partir del vaciado que cada centro introduce en la aplicación ‘Traçacovid’.

10:01 PAÍS VASCO | El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha confiado en que la próxima semana las autonomías y Gobierno central alcancen un acuerdo sobre las medidas preventivas que deben estar vigentes en las próximas Navidades.

09:52 ESTUDIO SEROPREVALENCIA | El ministro Salvador Illa ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participen en la cuarta oleada del estudio de seroprevalencia, ya que, a pesar de que el nivel de respuesta es «óptimo», está siendo un «poco menor» que en las oleadas anteriores.

09:41 DATOS | Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 10.222 nuevos casos de COVID-19, 5.400 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Además, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 340, frente a 362 DEL martes y 452 el miércoles pasado.

09:30 SALVADOR ILLA | El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que las medidas que se están adoptando contra el Covid-19 están dando resultados ya que se está reduciendo el número de contagios y las tasas de hospitalización y de UCI, si bien ha avisado de que la situación sigue siendo «preocupante».

09:20 PEDRO SÁNCHEZ | Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje de optimismo y ha asegurado que en estos momentos ya «estamos en el principio del fin de la pandemia». El principio del fin, sólo 24 horas después de que su propio Ministerio de Sanidad notificara 357 muertes por Covid en un único día, una triste cifra récord de fallecimientos en esta segunda ola que vivimos desde finales de verano.

09:12 CHINA | La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, ha pedido este miércoles a las autoridades chinas que reconsideren las restricciones de viaje impuestas a los ciudadanos españoles.

09:03 MADRID | El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Javier Luengo, ha informado a asociaciones de usuarios y familiares de residentes que se flexibilizarán las restricciones antiCovid en estos centros en las fiestas navideñas, «prometiendo habilitar incluso espacios para cenas en las residencias» en caso de que no puedan salir durante el periodo festivo o sus parientes no les reciban en casa.

08:50 COMISARIA EUROPEA | El esfuerzo de la ciudadanía en España durante estos meses de pandemia y la labor de los sanitarios han sido ensalzados por la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, que ha participado por vía telemática en el Interterritorial, y ha querido mandar el mensaje de que las vacunas que obtengan la autorización de la Agencia Europea del Medicamento contarán con todas las garantías de seguridad y eficacia.

08:40 NAVIDAD | Preguntado por la posibilidad de que alguna comunidad quiera reducir el límite de horario de restricciones de movilidad nocturna, de forma que pueda ser hasta la 1.30 o 2 de la madrugada, el ministro se ha limitado a contestar: «Vamos a ver cómo trabajamos si no, naturalmente tendrá que cumplir el marco legal vigente».

08:33 NAVIDAD | El borrador del Ejecutivo del plan para navidad recomienda que las reuniones no superen el máximo de seis personas y amplía el límite de restricción de movilidad nocturna hasta la una de la madrugada en días señalados como Nochebuena y Nochevieja, al tiempo que aconseja no celebrar Cabalgata de Reyes, entre otras medidas.

08:24 NAVIDAD | El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a presidir la reunión semanal con las comunidades que algunas de ellas ya han planteado sus propuestas para las fiestas y otras lo harán en los próximos días, de forma que el miércoles que viene se pueda llegar a un consenso.

08:20 NAVIDAD | El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han emplazado a la próxima semana para buscar el consenso en el plan de recomendaciones de salud pública para la Navidad aunque serán éstas las que adopten las medidas en función de su situación epidemiológica.

08:10 MASCARILLAS | Además, Darias ha informado de que se van a dar unas 7,8 millones de mascarillas para las personas más vulnerables, a través de Cáritas. Cruz Roja y Cermi. «Sin el compromiso de estas organizaciones nada sería igual», ha zanjado.

08:00 MASCARILLAS | La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha informado de que en los próximos días se van a repartir 15 millones de mascarillas a los ayuntamientos. Este reparto se realizará a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y de las ONG y se suma al realizado entre los meses de mayo y noviembre.

El coronavirus sigue centrando la actualidad informativa en España. Los datos siguen siendo nefastos, aunque en las últimas 24 horas se ha registrado una ligera mejoría. Una de las mayores preocupaciones en estos días es el qué pasará en Navidad. Las comunidades autónomas se han reunido con el Ministerio de Sanidad pero se han emplazado a la próxima semana para buscar el consenso en las medidas.