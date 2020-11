CORTE SUPREMA DE EEUU REVOCA DECISIÓN DE LIMITAR ACCESO A IGLESIAS Y SINAGOGAS POR COVID-19 (VER SENTENCIA COMPLETA)

Los jueces se dividieron 5-4, con la nueva jueza Amy Coney Barrett en la mayoría. Fue el primer voto público del grupo de magistrados conservadores.Los jueces se dividieron 5-4, con la nueva jueza Amy Coney Barrett en la mayoría. Fue el primer voto público del grupo de magistrados conservadores.

Los tres jueces liberales de la corte y el presidente del tribunal John Roberts disintieron.

El movimiento fue un cambio para el tribunal. A principios de este año, cuando la predecesora liberal de Barrett, la Jueza Ruth Bader Ginsburg, aún estaba en la corte, los jueces se dividieron 5-4 para dejar en su lugar las restricciones de capacidad relacionadas con la pandemia que afectaban a las iglesias de California y Nevada.

La acción del tribunal del miércoles podría empujar a Nueva York a reevaluar sus restricciones sobre las casas de culto en áreas designadas como puntos calientes del virus. Pero el impacto de la acción de la corte también se ha silenciado porque los grupos judíos católicos y ortodoxos que demandaron para desafiar las restricciones ya no están sujetos a ellas.

La Diócesis de Brooklyn y la Agudath Israel of America tienen iglesias y sinagogas en áreas de Brooklyn y Queens previamente designadas como zonas rojas y naranjas. En esas zonas rojas y naranjas, el estado había limitado la asistencia a las casas de culto a 10 y 25 personas, respectivamente. Pero esas áreas en particular están ahora designadas como zonas amarillas con reglas menos restrictivas que ninguno de los dos grupos cuestionó.

Los jueces actuaron con carácter de emergencia, impidiendo temporalmente que Nueva York aplicara las restricciones contra los grupos mientras sus demandas continuaran. En una opinión no firmada, el tribunal dijo que las restricciones «señalan a las casas de culto para un tratamiento especialmente duro».

Los jueces actuaron con carácter de emergencia, impidiendo temporalmente que Nueva York aplicara las restricciones contra los grupos mientras sus demandas continuaran.

«Los miembros de esta Corte no son expertos en salud pública, y debemos respetar el juicio de aquellos con especial experiencia y responsabilidad en esta área. Pero incluso en una pandemia, la Constitución no puede ser apartada y olvidada. Las restricciones en cuestión aquí, al impedir efectivamente que muchos asistan a los servicios religiosos, golpean el corazón mismo de la garantía de la libertad religiosa de la Primera Enmienda», dijo una opinión disidente de la minoría.

SENTENCIA COMPLETA HACER CLICK

El dictamen señaló que en las zonas rojas, mientras que una sinagoga o una iglesia no puede admitir a más de 10 personas, los negocios considerados «esenciales», desde tiendas de comestibles hasta tiendas de animales, pueden permanecer abiertos sin límites de capacidad. Y en las zonas naranjas, mientras que las sinagogas e iglesias tienen un límite de 25 personas, «incluso los negocios no esenciales pueden decidir por sí mismos cuántas personas admitir».

Roberts, en disidencia, escribió que «simplemente no había necesidad» de la acción de la corte. «Ninguna de las casas de culto identificadas en las solicitudes está ahora sujeta a ninguna restricción numérica fija», dijo, añadiendo que los límites de 10 y 25 personas de Nueva York «parecen indebidamente restrictivos».

«El Gobernador podría restablecer las restricciones. Pero también podría no hacerlo. Y es un asunto importante anular las determinaciones hechas por los funcionarios de salud pública en relación con lo que es necesario para la seguridad pública en medio de una pandemia mortal», escribió.

Roberts y otros cuatro jueces escribieron por separado para explicar sus puntos de vista. Barrett no lo hizo.

La acción del tribunal fue una victoria para la Iglesia Católica Romana y las sinagogas judías ortodoxas que habían demandado desafiar las restricciones estatales anunciadas por el gobernador Andrew Cuomo el 6 de octubre.La acción del tribunal fue una victoria para la Iglesia Católica Romana y las sinagogas judías ortodoxas que habían demandado desafiar las restricciones estatales anunciadas por el gobernador Andrew Cuomo el 6 de octubre.

La Diócesis de Brooklyn, que abarca Brooklyn y Queens, argumentó que las casas de culto estaban siendo injustamente señaladas por la orden ejecutiva del gobernador. La diócesis argumentó que anteriormente había operado de forma segura limitando la asistencia al 25% de la capacidad de un edificio y tomando otras medidas. Partes de Brooklyn y Queens están ahora en zonas amarillas donde la asistencia a las casas de culto está limitada al 50% de la capacidad del edificio, pero la iglesia está manteniendo la asistencia más baja.

«Estamos muy agradecidos de que la Corte Suprema haya actuado tan rápida y decisivamente para proteger uno de nuestros derechos constitucionales más fundamentales – el libre ejercicio de la religión», dijo Randy Mastro, un abogado de la diócesis, en una declaración.

Avi Schick, un abogado de Agudath Israel de América, escribió en un correo electrónico: «Esta es una victoria histórica. Esta decisión histórica asegurará que las prácticas e instituciones religiosas serán protegidas de los edictos del gobierno que no tratan la religión con el respeto exigido por la Constitución».

Dos tribunales inferiores se pusieron del lado de Nueva York al permitir que las restricciones se mantuvieran. Nueva York había argumentado que las reuniones religiosas se trataban de manera menos restrictiva que las reuniones seculares que conllevaban el mismo riesgo de infección, como los conciertos y las representaciones teatrales. Un correo electrónico enviado a principios del jueves por The Associated Press a la oficina del gobernador en busca de comentarios no fue devuelto inmediatamente.

Actualmente hay varias áreas en Nueva York designadas como zonas naranjas pero no como zonas rojas, según un sitio web del estado que rastrea las áreas designadas como puntos calientes.