David Uzcátegui: “El maltrato a la mujer también es pobreza, desnutrición e indigencia”

En el día de la No Violencia contra la Mujer

“En ocasión de conmemorarse el Día de la No Violencia contra la mujer en Venezuela, no solo se han agravado los casos de violencia de género, sino que en los últimos años, han sido víctimas de la violencia por parte de un Estado que no le garantiza, salud, alimentación, seguridad social e incluso psicológica. El maltrato no siempre se traduce en golpes. También es pobreza, desnutrición e indigencia”, afirma el líder mirandino David Uzcátegui.

Continuó su reflexión afirmando que “existe una gran mayoría de los hogares del país encabezados por mujeres. Son ellas, quienes han sufrido los embates de la economía y la escasez. Son ellas las que deben hacer largas colas en los supermercados, las que soportan el deteriorado sistema de salud cuando sus seres queridos caen enfermos y no pueden pagar los tratamientos; y las que también lloran la muerte de sus hijos a manos de la delincuencia e inclusive de cuerpos de seguridad”.

“También, el Estado venezolano ha ignorado sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando por la falla de servicios públicos, como el agua, la luz y el gas, nuestras mujeres petareñas, pasan días sin recibir agua por el grifo y deben subir con sus tobos de agua por interminables escaleras hasta sus casas. Deben cocinar en fogones de leña, porque el gas no les llega y ni hablar cuando se va la luz, no se atreven ni a abrir sus neveras para que la comida no se dañe. Esta tarea deben hacerla desde las niñas hasta las abuelas”, relata Uzcátegui con pleno conocimiento de la realidad.

En sus recorridos por zonas humildes de Miranda, el dirigente observa una creciente población de madres adolescentes, al igual que no puede pasar por alto la dura situación que enfrentan nuestras abuelas, quienes trabajaron toda su vida en la construcción del país y ven resumidos sus años de servicio en una pensión que equivale a menos de $2 mensuales.

“Es oportuno hablar de las niñas, adolescentes y mujeres de zonas empobrecidas del país que caen en las redes de tráfico humano, son llevadas a países del Caribe para prostituirlas. Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago son los principales destinos identificados para la trata y explotación sexual de las venezolanas”; afirma el líder político.

El estar continuamente recorriendo Miranda permite visualizar la realidad de las niñas, adolescentes, mujeres y abuelas:“Cada historia nos ha tocado profundamente, sin embargo, a pesar de la dura situación que atraviesan, vemos como a diario luchan por sus hijos. Son capaces de dejar de comer para que su familia pueda hacerlo. Se reinventan, emprenden y a pesar de la desesperanza, sigue de pie por su familia”.

Al culminar quiso llevar un mensaje de esperanza a estas mujeres luchadoras en esta fecha tan especial, la celebración del día de la no violencia contra la mujer:“ustedes, madres, hijas, hermanas, esposas y abuelas mirandinas, no nos podemos rendir y menos acostumbrarnos a esta realidad, merecemos vivir con dignidad. Nos toca luchar y ustedes son nuestro ejemplo. Ustedes son las protagonistas de la construcción de la Venezuela que queremos”.