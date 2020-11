Infocorp: ¿Cómo saber si mi deuda se borró del sistema? #perú

Si aún te encuentras en la lista de deudores de infocorp, a pesar que ya cancelaste tus deudas. Aquí te explicamos a detalle.

Muchas personas tienen el temor de estar en las listas de infocorp. El equifax es un central de riesgo donde aquí se encuentra toda la información de los deudores, como también la data sobre el historial crediticio de toda las personas del Perú que se mueven en el sistema bancario.

Por ello, aunque hayas cancelado todas tus deudas en esta entidad, ellos aún tendrán tus datos y estará registrado su perfil de forma positiva. Si tuvieras una deuda y no la pagaras, la entidad te colocará en una lista de deudores, de esta manera estaría afectando tu historial crediticio y sobre todo las oportunidades futuras cuando deseas solicitar un préstamo o un crédito, a pesar que hayas saldado tu deuda.

¿Qué sucede cuando ya cancelaste tu deuda?

Una vez cancelada su deuda aparecerá como “deuda cancelada, pero esto no será de manera inmediata, tiene que pasar dos meses, después establecido este plazo de tiempo la información podrá actualizarse.

Asimismo, una vez dada esta espera de tiempo, la actualización deberá visualizarse. Si esto no sucede es porque la entidad financiera no actualizó los datos de forma correcta, para corregir lo sucedido puedes enviar una solicitud a Infocorp para que solucione tu caso o sino puedes enviar una carta de no adeudado a la entidad financiera donde tuviste la deuda y después adjuntar tu reclamo a la central de riesgo.

Dato importante:

Tu deuda no se borrará por completo del sistema, sino que tomará un proceso aproximado de dos años de haberla cancelado, esto quiere decir que a pesar que la deuda figure como “deuda cancelada”, igual seguirá apareciendo en la lista de deudores.

¿Podré pedir un préstamo si estoy en Infocorp?

Si en este caso te encuentras en un central de riesgo como lo es Infocorp y estas necesitando un préstamo con urgencia, pues aún es posible que te puedas reinsertar al sistema bancario. Solo tienes que solicitar una tarjeta de crédito nuevamente. Pero ten en cuenta que es posible que no todas las entidades financieras están dispuestas a prestar dinero, en este caso la solución sería pedir a alguna entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y seguros (SBS) un crédito pignoraticio (crédito con prenda).

Cabe resaltar que tu historial crediticio mejorará notablemente, si pagas este nuevo préstamo de forma puntual.