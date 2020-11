«No le voy a pasar que diga que es indecente», le lanza a Azcón #españa

«Lo que no le voy a pasar es que diga que Bildu es indecente»; estas palabras en boca de una portavoz socialista en cualquier administración serían impensables hace sólo unos meses. Justo hasta cuando Pedro Sánchez, al mirar en derredor suyo para buscar apoyos con los que contar para sus Presupuestos, se topó con los diputados de Bildu.

Pero hoy, la portavoz de PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, se ha atrevido a decirlas, y a lanzárselas a Jorge Azcón, alcalde ‘popular’ de Zaragoza, que había hablado de la «indecencia» de la formación proetarra durante el debate del estado de la ciudad de Zaragoza.

Tras la encendida y sorprendente defensa blanqueadora que ha manifestado la portavoz municipal socialista al señalar que «lo que no le voy a pasar es que diga que Bildu es indecente», el alcalde zaragozano ha respondido de inmediato y le ha lanzado que «es indecente. Porque en democracia hay algo que es mucho más importante que la izquierda y la derecha, los que defienden a los asesinos y los que no defendemos a los asesinos».

Ha seguido Azcón respondiendo con contundencia que «yo he oído a unos cuantos presidentes socialistas decir que lo que está haciendo Pedro Sánchez pactando con Bildu cuando necesita sus votos es indecente». Para seguir apuntando que «pero señora Ranera, usted, ponerse en el papel de los que defienden al Bildu no me lo esperaba, sinceramente».

El propio alcalde zaragozano, Jorge Azcón, ha publicado este momento del debate en un tuit, donde dice que «en política hay algo más importante que la derecha o la izquierda: los que defienden a los terroristas y los que no los defendemos. Por desgracia, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra entre los primeros».

En política hay algo más importante que la derecha o la izquierda: los que defienden a los terroristas y los que no los defendemos. Por desgracia, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra entre los primeros #debateZGZ20 pic.twitter.com/wQxO3lW5AP — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) November 26, 2020

La portavoz socialista zaragozana no es la única que esta semana se ha atrevido a defender tan efusivamente a Bildu. La diputada socialista Carmen Baños publicó un tuit en el que se refiere a los parlamentarios de la formación de Arnaldo Otegi como «maravillosas personas».



El q sale en la foto no lo conozco, pero conozco a los diputados y diputadas de Bildu y son maravillosas personas — Carmen Baños (@carmen_banos) November 20, 2020

La diputada socialista escribía que «el que sale en la foto no lo conozco, pero conozco a los diputados y diputadas de Bildu y son maravillosas personas», en respuesta a un tuit que aseguraba que «si lo que sale en la foto es la cara de Bildu, no tengo palabras para describir lo que siento por ese grupo político». En la noticia se informaba de que el Gobierno autorizó 11 visitas de dirigentes de Bildu a presos de ETA durante el primer estado de alarma.

Lejos queda la contundencia de un Pedro Sánchez en la oposición en el año 2015 cuando durante una entrevista concedida a Navarra TV aseguraba con seguridad que «con Bildu no vamos a pactar. Se lo repito. Con Bildu no vamos a pactar. Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española. Creo que estoy siendo bastante claro. Perdone, pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres (pasa a tutear al entrevistador) lo digo 5 veces 0 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez», aseguró ante las preguntas del periodista.

En el bloque que todos los socialistas citados tienen enfrente figuran otros miembros del partido, entre los que se encuentran Emiliano García-Page, Rodríguez Ibarra, José Luis Corcuera, Alfonso Guerra y el mismísimo Felipe González.