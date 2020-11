Prepárate para el invierno haciendo bricolaje con estas maravillosas mantas

Amamos el verano, pero definitivamente también disfrutamos de este clima más frío. No hay nada como encender velas, acurrucarse en el sofá con una taza de té y, por supuesto, una bonita manta cálida cuando hace frío.

Puedes comprar mantas lindas en cualquier lugar, pero ¿cuánto más satisfactorio sería tener una hecha por ti?

Lana

Podemos oírte pensar: “¡Eso me costaría meses! ¡No tengo tiempo para eso! “¡Bueno, ahí es donde estamos felices de decirte que estás equivocado! Estas mantas hechas en casa son súper fáciles y rápidas de hacer. Hemos encontrado un video de instrucciones útil para ti, que muestra exactamente cómo hacer esta gruesa y (más importante) cálida manta tú mismo. La manta es tan grande como lo es debido a la lana de oveja. No necesita muchos puntos de sutura, por lo que no te costará tanto tiempo. Además, incluso si no eres un aficionado al tejido, ¡esto todavía es posible!

Fieltro

Antes de comenzar a tejer, necesitas sentir la lana, que tomarás alrededor de dos a tres horas. Después de hacer eso, la lana debe secarse durante la noche y luego te tomará entre dos y cuatro horas para tejer la manta de la manera que quieres que se vea. De nuevo, cualquiera puede aprender cómo hacerlo con relativa facilidad, así que no te preocupes si no tienes ninguna experiencia de tejido de punto.

Tubos de PVC

En el video de instrucciones, Laure Birek utiliza dos tubos de PVC con un diámetro de aproximadamente 4 cm cada uno, y la parte superior está sujeta con cinta adhesiva. Usa 28 puntos de sutura y lana súper lavada ligeramente afelpada. El proceso no es muy diferente de tejer con agujas de tejer comunes; todo es un poco más grande, por lo que deberás ajustar tus movimientos al tamaño más grande.

¡Mira cómo Laura teje la manta Giganto en el siguiente video! ¿Vas a probar esto en casa?

consejosytrucos