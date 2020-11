¿Servirán? Hombre ganó siete veces la lotería, y contó truquitos para conseguirlo #colombia

En Colombia, muchos ciudadanos añoran ganarse el Baloto, como lo hizo un paisa el fin de semana anterior, y aunque es una lotería, que depende de la suerte, Richard Lustig, un hombre famoso por ganar siete veces una lotería, indicó que sí hay truquitos para lograrlo.

Este hombre, que falleció en 2018, se ganó durante toda su vida más de un millón de dólares, ganando premios entre 1993 y 2010. Su suerte fue tan conocida que escribió un libro llamado ‘Aprenda cómo aumentar sus posibilidades de ganar la lotería’, explicando sus métodos vencedores.

Fue el portal Jerusalem Post quien reveló sus secretos, y en primera instancia indicó que si bien es algo del azar, sí hay claves para tener más posibilidades de ganar una lotería.

La primera de ellas es que entre más se juegue, más posibilidades de ganar hay, pero se debe hacer con responsabilidad: “Establece un presupuesto de lo que vas a gastar, no te gastes más ni te metas en lo que se llama ‘la fiebre de la lotería’, y no desvíes el dinero que destinas para necesidades básicas o para pagar las facturas a comprar lotería”.

Y aunque esa razón parece obvia, Lustig también sostuvo que era importante no elegir los número de forma apresurada y que no fueran elegidos de manera automática por una máquina. Si no gana la primer vez con esos números, no deje de jugarlos, y siempre, para escogerlos, se debe intentar que no sean consecutivos y que no estén en la misma decena o que terminen con el mismo dígito, comentaba.

Otra de las situaciones que explicaba era que por lo general las personas escogen un número de cumpleaños propio o de un familiar, por lo que se reducen las cifras entre 1 y 31. Escoger números mayores, según él, le daría más probabilidades de no compartir el premio, en caso de ganarlo.

Algo también importante que aconsejaba Lustig, era no participar en juegos que siempre tienen un ganador, ya que tienen un ‘efecto llamada’ y las posibilidades de ganar son menores. Por lo contrario, recomendaba explorar otros juegos con menos popularidad y en los que, en teoría, participa menos gente.