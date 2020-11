«Si no hubiéramos organizado esto, todo habría sido peor» #argentina

El jefe de Estado sostuvo que, por desesperación a quedarse afuera, muchas personas se precipitaron y rompieron la entrada de la Casa Rosada.

El presidente Alberto Fernández atribuyó los incidentes ocurridos durante el velatorio de Diego Maradona a la «desesperación de algunos que creyendo que iban a quedarse afuera» de la despedida en Casa Rosada. El jefe de Estado aseguró que si el Gobierno no se hacía cargo de la ceremonia «hubiera sido peor».

El mandatario lamentó la situación y explicó que «todo funcionó muy bien hasta que algunos, viendo que el horario los iba a dejar afuera, se precipitaron, rompieron la puerta de entrada y todo se complicó».

En ese sentido, remarcó la importancia de que el Estado se haya puesto a disposición para realizar la ceremonia. «Si no hubiéramos organizado esto, todo habría sido peor, porque era imparable», afirmó el presidente en declaraciones a Radio Continental.

La finalización del velatorio estaba previsto, en un primer momento, para las 16 y luego se extendió hasta las 19. Sin embargo, el féretro de Maradona tuvo que ser retirado del hall central de la Casa Rosada, ante el ingreso de fanáticos ávidos por darle el último adiós. Por este motivo, fue suspendido y los restos del futbolista fueron trasladados al cementerio de Bella Vista.

Al comentar cómo fue el diálogo que mantuvo con Claudia Villafañe, sostuvo que la exesposa de Maradona “lloraba mucho» y que trató de tranquilizarla y simplemente ponerse a disposición.

“Le ofrecí la cancha de Argentinos porque allí nació Diego al fútbol y la Casa Rosada. Ella dijo que había hablado con sus hijas y que ellas creían que a Diego le hubiera gustado la Casa de Gobierno y así se hizo”, manifestó en relación al diálogo sobre dónde se velarían los restos.

El jefe de Estado también se tomó uno minutos para reflexionar acerca del mejor jugador de la historia y su relevancia internacional. “Ha trascendido todo, es de todos los argentinos y de todo el mundo”, destacó y contó que recibió mensajes de todas partes del mundo, por ejemplo de Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Lula Da Silva y Pepe Mujica.

“Cuando falta, uno toma noción de la persona de la que estamos hablando, me doy cuenta que Maradona ha trascendido todo. No es de Argentinos Juniors, no es de Boca, es de todos los argentinos, es de todo el mundo. Es impresionante la reacción”, señaló.

Al respecto, contó que en uno de los llamados le preguntaron cuál sería el epitafio que eligiría y respondió «La única palabra que me cabe es gracias. No sé cuántas personas tienen posibilidad de sólo darle felicidad al pueblo, y Maradona sólo nos hizo felices”.

