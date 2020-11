Columna Alfredo Millán: «Los Ídolos También Mueren”

Bueno, los ídolos también se mueren, el viejo adagio dice, “nadie se queda para semilla”, lo menos esperado en estos días era la muerte de Maradona, había superado momentos difíciles, estuvo en Cuba en proceso de desintoxicación de la droga, como lo han hecho muchos con el aguardiente, Los Estados Unidos está lleno de gente con esos problemas, desde artistas, cantantes, escritores, y así estamos viendo a nivel mundial que un gentío se echa la soga al cuello, porque no pueden superar la crisis, sus mentes no están preparadas para resistir los embates, en estos días hablando con un Colega sobreviviente como nos llaman ahora a los que hemos superado la vivencia, lo que otros llaman la Pela, por cierto , un amigo estudiante conmigo desde la infancia en San Juan bautista, luego en el Liceo Risquez y por último en las Universidades Central y Católica Andrés Bello, recordábamos esos momentos de necesidades, imagínense nada más, que procedíamos de uno de los Rincones pobres pobres, ya como pueblo y como hijos de padres de iguales condiciones, y nunca nos rendimos, anduvimos toda Caracas, trabajamos en Encuestadoras, en ventas de libros, yo llegué a promocionar la venta de Secadoras, cuando nadie en Caracas usaba ese artefacto, la gente secaba al sol y en guindalejas sus trapos, no llegué a vender una y nos reíamos, no llegamos a conocer la enfermedad de hoy día, El Estrés, y no es que sea un privilegio de los directivos de alto nivel, no, ataca a todas las capas de la sociedad, y fíjense, que nosotros, pelando, no nos achicopalábamos, y a los muchos años llegamos a entender científicamente que el mayor basamento de ese mal, es el mismo Cerebro de uno, porque él es el centro de percibir todas las señas que vengan del exterior, miedo, terror, persecución, hambre, angustia, ansiedad, depresión, dificultad para respirar, no las pone bien dificl, pero hermano, hay que entender y es allí donde entra nuestra fortaleza y es que el cuerpo humano está muy bien equipado para adaptarse a este proceso y eso está como he dicho, en el cerebro, cuando él percibe una situación de peligro envía una señal al sistema nervioso que al recibirla reajusta de inmediato nuestras funciones físicas para que saque fuerzas o energías que nos permitan a enfrentar la situación, esto es algo mágico, ahora si la persona se entrega, ¡listo! Caíste, te fregaste, indudablemente que es presa de mal, y eso lo denominan estrés, mire hermano o hermana, la vida es una sola, de todas maneras habremos de morirnos, pero no por una tontería mental, ya ven como murió Maradona, muchos de los sabiondos dicen que estaba triste y solo, así que pónganse positivos, no se entreguen y no se preocupen por el que dirán, muchos de los que se enferman del Estrés, es porque piensan en la vida que antes llevaban , y ahora están limpios y eso les da pena, que los vean pidiéndole a un amigo, ¡no señor!, acuda a otro y si ese no lo ayuda alguien lo hará y sino póngase a hacer cualquier trabajo que le permita conseguir medios para la comida, no se avergüence por eso, no le de pena, aprenda a vivir que al fin y al cabo algún día tendrá que despedirse de esta vida, no adelante su fecha de partida** Yo por ejemplo no comulgo con los que algunos recomiendan, No vea ni Oiga Noticias, ¿cómo es eso? Entonces ¿como nos enteramos de lo que está sucediendo? lo que hay que hacer es como el cuento de que eso me entra por un oído y me sale por el otro, No se detenga allí, siga adelante**Faltan pocos días para las elecciones Parlamentarias, veo una Multiplicidad de personeros en la Asamblea Nacional y eso si es bueno, que el Parlamento sea multicolor para que exista mayores criterios en cuanto a los problemas del País, me han llegado muchas encuestas o estudios de opinión, ¡cuidado con una sorpresa!, la cosa está como el terremoto que va por dentro y a estas alturas no se puede decir gana fulano o gana el partido tal, eso sería ser irresponsable, los pueblos son así, su silencio va por dentro, y hasta el mismo Gobierno le interesa que sea así, multicolor que participe la mayor cantidad de votantes, pueda que bajo ese criterio cambie el modo de proceder de las nuevas autoridades del Imperio, quieten el bloqueo sobre la gasolina, no están acabando con eso, quieten el bloqueo a las medicinas, abran la compuerta de la venta y compra de Petroleo y demás productos que produce la Industria Venezolana, abran los vuelos Nacionales e Internacionales, Abran la Frontera Colombiana, Aumenten los créditos bancarios para poder invertir, permítanle a los Bancos ampliar los créditos en las tarjetas, Señores, queremos trabajar

