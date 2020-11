El Video Que Acaba Con El Rumor Del Supuesto Retiro De Bad Bunny.

Ante el lanzamiento del disco de Bad Bunny, titulado El último tour del mundo, surgieron rumores que aún involucran al trapero en un supuesto retiro musical.

Todo ocurrió luego que se estrenara el álbum mencionado, pues según el mismo cantante en su segunda producción lanzada también este presente año, se retiraría de la industria musical. Así lo hizo saber con el tema Corazón, en el que trapea: “En nueve meses vuelvo y saco otro, para retirarme tranquilo como Miguel Cotto”. Por ello, sus fanáticos quedaron confundidos.

Sin embargo, en una entrevista con Molusco TV, el intérprete de Yo perreo sola aclaró las confusiones: “Esa barra de que ‘me retiro como Miguel Cotto y en nueve meses saco otro’ yo la dije en febrero, cuando estaba terminando el álbum de YHLQMDLG, te lo juro que lo dije enserio”.

“Los fanáticos míos saben que yo soy bien real y que no hablo porquerías, no estoy con dramas ni teatros”, siguió comentando Benito Antonio, nombre real del artista, y además volvió a recalcar que lo que cantó lo sintió verdaderamente.

“Estaba harto de trabajo, tenía demasiadas entrevistas y me cansé de verdad”, agregó el exitoso trapero; no obstante, segundos después puso el “pero” que posiblemente muchos de sus seguidores estaban esperando escuchar.

“¿Cómo me voy a retirar? Sí, estaba cansado ¿Pero qué pasa? vino el COVID-19, cuatro meses encerrado me bastaron para decir: ‘Puñeta yo no quiero estar aquí encerrado’”. De esta manera, finalmente Bad Bunny acabó con el misterio de un supuesto retiro, por lo que sus fans podrán dormir tranquilos, ya que el “Conejo malo” seguirá componiendo hits.

