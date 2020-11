Fernández Díaz solicita al juez de ‘Kitchen’ que cite al perito que afirmó que los ‘SMS’ están «manipulados»

La defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la operación ‘Kitchen’, que cite a declarar como testigo al perito informático, Javier Rubio Alamillo, que afirmó que los mensajes que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez entregó ante notario están «manipulados»

Según ha adelantado ABC y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el abogado Jesús Mandri ha pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que convoque a Javier Rubio Alamillo para que ratifique el informe pericial que la defensa el exministro del Interior aportó el pasado 13 de noviembre tras el careo celebrado frente al que fuera su ‘número dos’ Francisco Martínez.

Esta petición llega justo después de que el juez García Castellón haya acordado citar, aún sin fecha, a los dos notarios que registraron los mensajes de Francisco Martínez para aclarar quién es el emisor y el receptor de los mismos, ya que Fernández Díaz niega rotundamente ser su autor.

Dicho informe de parte sostiene que los mensajes que el exsecretario de Estado registró ante notario, en los que supuestamente el exministro le pediría que se informara sobre el operativo parapolicial creado en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, presentan «notables irregularidades» y por tanto adolecen «de una alta probabilidad de manipulación».

Análisis de las actas notariales

El perito analizó las dos actas notariales levantadas sobre dichos mensajes de texto y concluye que la elaborada en junio de 2019 por el notario de Mahón (Menorca) Alberto Vela Navarro-Rubio «toma las suficientes precauciones como para no afirmar que los mensajes que van a ser protocolizados proceden de Fernández Díaz, sino que afirma que es el requirente el que se lo manifiesta o se lo indica«.

Además, el informe pericial resalta que el propio notario «mutila» los mensajes, «reconociendo que desecha los de la conversación que no son objeto del requerimiento, cercenando la integridad que debe revestir cualquier conversación mantenida a través de mensajería instantánea».

Sobre los dos pantallazos de los que elevó acta el perito destaca que en ninguno de ellos se aprecian «elementos adyacentes como la hora o la señal de la cobertura» propias de las pantallas de los móviles, y sólo se ven los mensajes propiamente dichos, «lo cual es francamente extraño, porque en cualquier aplicación de mensajería, se puede observar al menos el nombre del remitente del mensaje».

Este acta notarial estaría relacionada con dos mensajes que habrían sido enviados en el verano de 2013: en el primero, Fernández Díaz habría encargado a Martínez que averiguara si el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas era un confidente policial; y en el otro, sería el exsecretario de Estado el que encomia al ministro a hablar después de que éste «tenga el contacto Cecilio», que es como se denomina al CNI en el argot policial.

Mensaje sobre el «exito» de la operación

La segunda acta notarial, que levantó el notario Enrique A. Franch Quiralte, estaría relacionado con un mensaje en el que se informaría de que «la operación se hizo con éxito», en referencia al volcado de la información que contenían «2 iphones y 1 Ipad» que serían del extesorero del PP.

El perito de parte pone el foco en que este segundo notario deja por escrito que no es él quien manifiesta que el ex ‘número dos’ de Interior reciba los mensajes de Fernández Díaz, «sino que es el propio requirente el que lo hace y el notario así lo refleja».

Asimismo, sobre el pantallazo que se aporta con el mensaje, dice que si bien parece provenir de «un tal Jorge», el nombre no va unido a un número de teléfono concreto «por lo que puede ser perfectamente un mensaje recibido de cualquier número al que el requirente hubiera almacenado en la agenda como ‘Jorge’, ya que el número no puede verse y los nombres de la agenda de un móvil pueden modificarse a placer«.

Pero va más allá y apunta que ese mensaje incluso podría haber sido creado «mediante una aplicación falsa» de tal manera que el notario, «que no es un experto», no sería capaz de discernir entre un mensaje SMS auténtico y la aplicación falsa o ‘fake’. Así, el perito destaca que para determinar la autenticidad e integridad de los mensajes, «sería necesario realizar un análisis forense del terminal que, en este caso, obviamente no se ha producido».

Próxima declaración de los notarios

A solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y en aras de «una mejor averiguación de los hechos», el magistrado citará a los dos notarios próximamente para conocer sus versiones. No obstante, el notario de Mahón, que mantiene una relación de amistad con Francisco Martínez, podrá ir asistido por un letrado por si pudiera verse perjudicado de cara a que un juzgado de instrucción acordara investigarle por violación de secretos, tal y como ha solicitado la Fiscalía.

El juez explica en su auto que este presunto delito se habría cometido el pasado mes de marzo cuando el fedatario público se puso en contacto con el ex secretario de Estado para preguntarle cómo se borrarían unos mensajes, tras ser requerido judicialmente, a través del Consejo General del Notariado y con la expresa advertencia del carácter secreto de las actuaciones, para que entregara una copia del acta notarial de los mensajes protocolarizados. Martínez defendió ante el juez que la eliminación de estos ‘whatsapps’ estarían relacionados con unos «chistes de mal gusto».

Además de los notarios, el juez también llama a declarar de nuevo al ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, ambos imputados en esta pieza separada número 7 del caso ‘Tándem’, para corroborrar si alguno de ellos es el autor del mensaje en el que se hablaría del volcado de los dispositivos móviles de Bárcenas.

Todo ello después de que Martínez aclarase durante su declaración y en el careo que se trataba de un reenvío y que Fernández Díaz defendiera que es «inverosímil» que él como ministro lo hubiera redactado, ya que es un «texto de un operativo».

Cabe recordar que el juez García Castellón también ha requerido al exministro del Interior su teléfono móvil para la veracidad del envío de estos mensajes. Su defensa confirmó en un escrito que atenderá a este requerimiento judicial pero aportando el dispositivo que utilizaba antes del actual y posterior al que usaba en 2013, pues ya no dispone de éste.