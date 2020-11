Julio Iglesias se esconde por su «pánico» al coronavirus

Iba a ser el gran año de Julio Iglesias. Se subiría al escenario para celebrar sus cinco décadas en el mundo de la música que le han llevado a lo más alto y a convertirse en el artista latino que más álbumes ha vendido en la historia, además de numerosos reconocimientos. Pero el coronavirus ha cambiado sus planes.

En una entrevista que ha realizado esta misma mañana con Carlos Herrera reconoce que está deseando recuperar sus planes profesionales. «Tengo ganas de volver a trabajar, pero me parece imposible en estos momentos porque no sabemos cómo la gente va a poder volver a los conciertos. El tema de la vacuna es complicado. Hay muchas cosas que están pasando en estos meses que nos complican bastante la libertad» dijo en «Herrera en COPE»

El coronavirus ha llevado al artista a encerrarse en su casa de Estados Unidos para estar aislado, como así aseguró: «Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo, me tengo que cuidar y esto rodeado de las personas más de confianza para cuidarme. Vivo un poco con una vida complicada porque tengo pánico al covid-19».Julio Iglesias ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que sean más responsables por el bien de sus mayores: «Yo imagino a la gente de todo el mundo que está sufriendo por este problema, yo soy una víctima más. Me enfada un poco el poco compromiso que tiene la gente joven con sus padres y sus abuelos. La generosidad no es decir ‘te quiero’, es cuidarte y saber que puedes matarles».

Termina reconociendo a Carlos Herrera que en estos momentos lleva una vida que califica como «aburrida». «Mi vida ahora mismo es aburrida, no tengo mucha capacidad creativa. Leo y me preocupo mucho sobre la situación que vivimos. He hablado con expertos y me cuentan cosas interesantes como que tenemos que esperar, tener la boca cerrada para no contagiarnos y mantener la distancia de seguridad siempre. El escenario es donde yo vivo, en estos momentos estoy sobreviviendo, por eso lo echo mucho de menos», dice.

ABC