La curiosa anécdota de Camilo y Shakira

Camilo Echeverry es una de las estrellas latinas más sonadas del momento; el colombiano ha ido escalando en el mundo de la música, hasta volverse una sensación casi mundial y un ídolo.

Aunque parezca difícil de creer, nuestros ídolos también tiene ídolos, y para Camilo Echeverry uno de sus Ídolos es la también colombiana Shakira.

Afortunadamente para Camilo, un buen día pasó de ser solo fanático de Shakira, a compartir escenario con la estrella, y hasta tienen una colaboración musical juntos; incluso, el esposo de Evaluna Montaner contó una anécdota que vivió con la barranquillera antes de una presentación.

“La otra vez que vine a España, hace un año, me hice un esguince en el tobillo la noche anterior de viajar para cantar con ella… La conocí en un after party de El Circo del Sol, como lo tenía inflamado (el pie), me lo puso en una almohada y me hizo un masajito”, contó Echeverry a un medio español.

Camilo aseguró que las manos de Shakira le parecieron mágicas, ya que el tobillo no volvió a molestarle.

“No sé si fue lo mucho que la amo o lo surrealista del momento, pero me curó la torcedura de tobillo con sus manos. Se me fue el dolor”, dijo.

Camilo, además, no dudó en halagar a Shakira y mostrar su completa admiración

“Como artista colombiano, para mí Shakira es sinónimo de excelencia y superartista que canta, toca, baila, es fantástica”.

Debemos destacar que el tema Tutu, colaboración entre los artistas colombianos, ganó un gramófono dorado el pasado jueves durante la ceremonia de los Latin Grammy Awards 2020; en la categoría de mejor canción pop.

