Nueva esparta | Trabajadores de Hidrocaribe denuncian acoso (VIDEO)

REPORTE CONFIDENCIAL – Carolina Arias

Ante la decisión de iniciar acciones en defensa de los derechos laborales, trabajadores de la Hidrológica del Caribe, Hidrocaribe, denuncian estar siendo intimidades por las autoridades de la empresa.

Hermes Mata, secretario general del Sindicato, afirmó que se apegaran a los lineamientos emanados de la Federación que los agrupa porque el incumplimiento ocurre a nivel nacional.

Reiteran que mientras no mejoren las condiciones de los trabajadores, la población no podrá esperar una recuperación del servicio porque la empresa está prácticamente paralizada, y aunque anuncia obras importantes la red de distribución interna no está siendo reparada y las plantas están en total abandono