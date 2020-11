Una Organización Pide a Netflix Eliminar la Película 365 Días.

365 días se ha convertido en todo un éxito para Netflix desde que se sumara a su catálogo el pasado 14 de junio. La película polaca se mantiene en la lista de lo más visto de la plataforma de ‘streaming’ en España pese a toda la polémica que ha generado en Internet. Muchos usuarios han señalado que fomenta el machismo y romantiza los abusos a las mujeres.

Una organización feminista ha ido un paso más allá. Se trata de Pro Empower, integrada por mujeres que luchan por evitar que se produzcan conductas sexuales inapropiadas en el ámbito de la educación superior. En las redes sociales han publicado una carta abierta dirigida a Netflix. En ella piden a la compañía que ponga una advertencia de contenido al principio de producciones como 365 días, indicando que puede fomentar la cultura de la violación, o que se planteen la posibilidad de eliminar el largometraje del servicio.

En sus cuentas en las redes sociales han compartido el largo texto, que ocupa varias páginas y empieza así: “Imagina una historia con un criminal de mediana edad que no es atractivo. Ha estado obsesionado con una joven en los últimos cinco años, hasta el punto de colgar fotos suyas en su hogar para que ella las descubra después de que él la drogue, la secuestre y la encierre en su casa. Usa la fuerza física para controlarla, tocarla e intimidarla. Él declara: ‘No me provoques. No puedo ser amable’. Esta historia suena como la trama de una película de terror con un secuestro, ¿verdad? Bueno, déjala igual, pero cambia este hombre por otro más joven e innegablemente atractivo. De repente tienes la película más vista en Netflix en la última semana”.

La carta aclara que se refiere a 365 días, también conocida como 365 DNI en su versión original. Destaca que la película se presenta dentro del género romántico, pero incluye temas que poco tienen que ver con el amor, como “agresiones sexuales, control coercitivo, masculinidad tóxica y síndrome de Estocolmo”.

Pro Empower menciona alguno de los detalles más polémicos del film, como escenas en las que el protagonista, Massimo (Michele Morrone), fuerza a otras mujeres a practicar sexo oral con él. También recoge frases que pronuncia el personaje. Algunas de ellas son “no estoy acostumbrado a tolerar la desobediencia” o “serás mía, te lo garantizo, entonces haré todo lo que quiera y cuando quiera contigo”.

@NetflixUK This open letter highlights the danger of hosting a film like #365days on your streaming platform. We urge you to provide an adequate trigger warning, to acknowledge how the film may feed into rape culture and consider the possibility of removing the film altogether. pic.twitter.com/Zk5q90Grjn

— Pro Empower (@pro_empower) June 17, 2020