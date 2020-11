Carnecitas (28/11/2020) ONP #perú

Mayoría de peruanos que no tienen pensión esperan recibirla en forma proporcional a sus aportes a la ONP / Un baldazo de agua fría ha significado entre los 4.5 millones de peruanos que no tienen pensión jubilatoria alguna, la publicación del nuevo reglamento de pensiones, que amplía el acceso a una pensión únicamente a los mayores de 65 años con solo 17 años de aportes, y deja de lado de un plumazo las propuestas para que sean concedidas también a los que tienen más de 10 ó 12 ó 15 ó 16 años y 11 meses de aportes, de manera proporcional a sus montos aportados.

Se ignora propuestas de comisión

Las propuestas para que se extiendan aportes a los que no totalizaron los 20 años de aportaciones, fueron hechas por expertos invitados al debate que promovió la Comisión de Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano del Congreso, que presidió la congresista Carmen Omonte y que como se recuerda aprobó entre otras importantes recomendaciones la creación del Organismo Público de Pensiones (OPP), en reemplazo de la ONP.

Proyecto Collumbus

Entre las propuestas se cuenta el proyecto de ley de congresista, Diethel Collumbus (FP) de una “pensión especial” a los trabajadores que no hubieran cumplido los 20 años de aportaciones, consistente en un 40% para quienes hayan aportado entre 18 años y 18 años y once meses; de 35% para los aportantes entre 17 años y 17 años once meses, del 30% para los que tengan de 16 años y 16 años once meses y de 25 % para los que hayan aportado entre 15 y 15 años once meses.

Cubrir a universo de aportantes

El congresista Collumbus propuso igualmente para quienes acrediten haber aportado entre un año completo y 14 años con once meses, la dación por única vez de un bono de reconocimiento equivalente a una pensión mínima por cada año de aporte. De esta manera, el proyecto de ley del parlamentario Fuerza Popular cubre todo el universo de asegurados en el sistema público hasta incluir un bono único para los que menos han contribuido con aportes.

Devolución de S/4,300.00

Una mayoría de congresistas ha preferido impulsar un proyecto de devolución de aportes a la ONP hasta por una UIT, equivalente a S/ 4,300, que ya fue aprobado por 106 votos a favor por el pleno del Congreso el pasado 25 de agosto, y observado luego por el expresidente Vizcarra. La junta de portavoces decidirá en las próximas horas agendarlo para el próximo pleno y aprobar su insistencia. Los que aspiran a una pensión y no a una devolución, seguirán en espera de que se les haga justicia.

Exministra rechaza devolución

Ante la insistencia del proyecto de devolución de aportes de la ONP, la extitular del MEF, María Antonieta Alva, insistió que la devolución “es un despropósito que debilitaría aún más el sistema de pensiones”, y que más bien el sistema de pensiones debe ser reformado para que más peruanos puedan acceder a una pensión. La exministra respaldó la publicación del nuevo reglamento de Pensiones que ha aprobado ampliar el beneficio de una pensión a los que tengan 17 años de aportes.

Sagasti observa a Sagasti

El presidente Francisco Sagasti observó ayer por primera vez una ley aprobada por el Congreso, con la particularidad de que el propio presidente apoyó su aprobación en octubre antes de ser elegido mandatario. Se trata de la ley de control de fusiones empresariales, que según la legisladora Zenaida Solís (PM) es esperada por el empresariado con el fin de evitar la formación de monopolios y forma parte del paquete de cambios de la Constitución. “Iremos por la insistencia”, dijo.

Ni Vizcarra, ni Salaverry

El secretario general de Somos Perú, Juan Carlos Zurek, cuestionó la posibilidad de que el expresidente, Martín Vizcarra, postule en calidad de invitado al Congreso por este partido, debido a las acusaciones fiscales en contra de Vizcarra. Zurek es igualmente contrario a la postulación del expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, porque tiene sanciones por el mal manejo de los gastos de representación. “La población nos sancionaría con su voto”, dijo.

Control del Mininter y PNP

El contralor general, Nelson Shack, se reunió ayer con el ministro del Interior, Rubén Vargas, para abordar la propuesta del presidente Francisco Sagasti, para que la Contraloría aplique el control concurrente a las gestiones del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, para lo cual acordaron unir sus gestiones para que la ley del presupuesto les permita la absorción de los Órganos de Control Institucional (OCI) de las dos entidades a la contraloría.

Pérez vs, Basombrío

El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, se trenzó en un contrapunto con su par, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, al que critica por aprobar el pase al retiro de 18 generales de la PNP, dispuesto hace unos días por el presidente Sagasti para corregir los excesos policiales en las protestas y erradicar la corrupción en la que se encuentran involucrados algunos de los pasados a retiro. Basombrío asegura que el presidente Sagasti hizo uso de sus facultades de ley.

Vizcarra va por Somos Perú

La declaración del secretario general de Somos Perú, Juan Carlos Zurek, de que el expresidente Martín Vizcarra no postularía al Congreso en las listas de su grupo, hecha en la mañana de ayer, quedó sin efecto en horas de la tarde, con el anuncio del propio Vizcarra, de que ha sido invitado por la presidenta de esa agrupación, Rosa Patricia Li Sotelo, para encabezar la plancha de candidatos en Lima. El excongresista Daniel Salaverry saludó su inclusión: “Juntos haremos grandes cosas por el Perú”, le dijo

