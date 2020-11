Impactante confesión del médico que atendió a John Kennedy

Un médico que atendió a John Kennedy cuando llegó con heridas de bala a la sala de urgencias del Hospital Memorial de Parkland el 22 de noviembre de 1963 hace una confesión.

El doctor Joe Goldstrich dice que se arrepiente de no haber sugerido un procedimiento diferente al que se le practicó al asesinado presidente de Estados Unidos.

Goldstrich relató su encuentro con el malherido JFK:

“Ingresé a la sala de emergencia al mismo tiempo que Kennedy llegaba en una camilla con un hueco en el cuello que le impedía respirar aún con una máscara de oxígeno”, dijo.

Los doctores ampliaron con un instrumento esa zona, y Goldstrich pudo ver el cartílago de la tráquea y creyó que debían usar ese hueco para entubarlo, pero no dijo nada.

Al ser el médico más novato de la sala de operaciones, decidió callar.

“Esos médicos estaban años por delante de mí en su formación. Así que no dije: ‘Ponlo en el hueco, no tienes que hacer ningún corte’. Eso habría preservado la naturaleza de la herida, haciéndola más susceptible de determinar si era una herida de entrada o de salida. Pero no dije nada y me arrepiento de eso”, lamentó.