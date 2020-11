Manuel Zelaya detenido en el aeropuerto con 18 mil dólares

El expresidente hondureño Manuel Zelaya, fue detenido en el aeropuerto de Tegucigalpa. Se le acusó de portar $ 18.000 dólares americanos en su maleta sin declarar.

Este viernes ocurrió una situación irregular entre las autoridades en el aeropuerto y el expresidente Manuel Zelaya.

Zelaya estuvo retenido por seis horas luego que su maleta de mano pasara por la banda de seguridad y fuera detectada una bolsa con dinero.

Cabe resaltar que la ley obliga a los pasajeros a declarar y justificar ante las autoridades aduaneras cantidades superiores a 10.000 dólares.

De no reportar el dinero se debe pagar una multa de un tercio del dinero no declarado.

Manuel Zelaya en su defensa aseguró que ese dinero no le pertenecía, “No sabía que llevaba una bolsa con 18.000 dólares”.

Ellos me exigieron contar el dinero uno por uno y sumarlo aunque yo no fuera el propietario, y no lo quisieron contar alegando que es mi mochila y debía hacerlo yo. Quería abordar y solo quedaban 10 minutos. Ese video evidentemente está cortado y editado.

— Manuel Zelaya R. (@manuelzr) November 28, 2020