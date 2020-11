Bolsonaro dice que hubo fraude en elecciones de EE.UU. y que aguarda definición #eeuu

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto.

El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense, Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Biden.

«La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis informaciones, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes (en las elecciones de Estados Unidos)», afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil.

«Lo hubo (fraudes). Eso nadie lo discute. Pero no sé si fue lo suficiente como para definir (la victoria de) uno u otro», afirmó Bolsonaro, que, así como Trump, no presentó pruebas de los supuestos fraudes.

Interrogado sobre si su Gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la Justicia estadounidense.

«Estoy esperando, un poco más, que (el resultado) sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y, quién sabe, por la Suprema Corte», aseguró.

Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jiaping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de Estado del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Andrés Manuel López Obrador.

Las múltiples denuncias de fraude presentadas por Trump ante los tribunales de los diferentes estados han sido rechazadas por la falta de pruebas y varios ya han dado como concluido el proceso de escrutinio con los resultados favorables para Biden.

Pese a ello, el presidente estadounidense sigue sin reconocer la derrota frente al candidato demócrata.

Tan sólo comenzó a ceder el jueves, cuando, interrogado sobre si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral, respondió: «Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben».

Por su parte, Biden, que debe asumir la Presidencia en enero, ya ha comenzado a anunciar a algunos de los cargos que compondrán su gabinete. EFE