Emilio Useche: «Si llegamos a la AN enfrentaremos a corruptos y alacranes»

El candidato a diputado por el UPP89, Emilio Useche, destaca que ha podido percibir tristeza y decepción en la población. No obstante, señala que de llegar a la AN impulsará una ley de movilidad migratoria, en la que se represente desde el Parlamento los intereses de la diáspora venezolana

«Meterse en un nido de alacranes y no ser picado en el intento». Con esa premisa el partido Político Unidad Política Popular (UPP89) decidió participar en las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El primer candidato por voto lista nacional de la organización con fines políticos, Emilio Useche Gutiérrez, en entrevista a TalCual, reconoce que decidieron participar aún sabiendo que el evento se realizará en un contexto adverso y con un evidente y también grotesco ventajismo en favor de las corrientes afectas al régimen de Nicolás Maduro.

El aspirante a la Asamblea Nacional (AN), oriundo del estado Táchira, afirma que han decidido nadar contra la corriente en una campaña de protesta a fin de recuperar la figura del ciudadano soberano en la nación, aquel que no debería esperar por los mismos pseudo mártires de la política que durante 20 años han repetido la misma parrafada.

Emilio Useche Gutiérrez dice estar claro que lucha contra un «Goliat». Al preguntársele sobre cómo invita a la ciudadanía a votar en los comicios del 6 de diciembre, asegura no pretender convencer a nadie, sino convocar a la gente a cuestionar su existencia en la nación y asumir la cuota de responsabilidad que cada quien debe tener para recuperar al país.

«El UPP89 ha construido esta campaña con el esfuerzo de los militantes del partido, que son ciudadanos de a pie. Ha sido una campaña difícil, sobre todo porque la gente no quiere votar. No tiene razones para participar», añade Useche.

El politólogo destaca que de llegar a la Asamblea Nacional impulsará una ley de movilidad migratoria, en la que se represente desde el Parlamento los intereses de la diáspora venezolana, una ley de Ayuda Humanitaria y otra de Inversión Extranjera.

– ¿Por qué participar en estas elecciones?

– Hemos caracterizado la situación del país o el momento en el que estamos como una crisis civilizatoria, histórica, estructural y cultural. Todo lo que estamos viviendo está dentro de un escenario polarizado, con pérdida de la ética, no solamente en la política, sino en las relaciones humanas y esto evidencia la perdida de la moral republicana. La República está partida. Tenemos una país con los vidrios rotos.

Creemos que es el momento de que el pueblo entienda dos cosas una que «Don Regalón» se acabó y que tenemos que unirnos para recoger los vidrios.

Desde el UPP89 decidimos participar en un contexto totalmente adverso, donde es evidente el ventajismo grotesco del poder pero además hay toda una orientación para que los ciudadanos perdamos nuestros derecho y nuestra condición de ciudadanos.

-¿Cómo convencer a la ciudadanía que vaya a las urnas electorales y que apueste por la organización política que usted representa sobre todo en este contexto que detalla?

-Todo esto ha sido una experiencia interesante. Cuando la gente nos pregunta qué tenemos para darles, al menos yo le digo que lo que tengo es una verdad, que no es absoluta, y que quiero ponerla a su escrutinio.

Nosotros tenemos una propuesta central y es la creación de una ley de Movilidad Humana y de Derechos Políticos de los Migrantes Venezolanos. A través de ella queremos representar a la diáspora, porque hay 5 millones de personas que pasan calamidades y necesitan que alguien abogue por sus intereses y luchen por sus derechos humanos.

También hay que legislar para construir un plan retorno. Esperamos poder reconstruir el país con la misma fuga de cerebros: 75% de las personas que salieron de la nación son laboralmente activas y altamente calificadas. Se fueron por culpa del nefasto gobierno y las nefastas decisiones de las élites políticas que nos embarcaron hace 20 años en este desastre y nos robaron el país.

La propuesta que tenemos es que sean diputados electos por la diáspora, esa propuesta se la hicimos al CNE. Lucharemos para que se concrete. Esa propuesta incide en la familia venezolana que está acá. Hay un dato importante y es que 48% de las familias del país tienen, en promedio, a dos miembros en el exterior y su presupuesto depende de las remesas que les envían los parientes.

Lo que vimos en el recorrido que hicimos por Latinoamérica es un drama que no es solo económico sino emotivo. Los venezolanos aman este país, los que se fueron lo hicieron dejando una vida y la familia que se quedó con el dolor por la partida de sus seres queridos y en incertidumbre de lo que pasará en el país a futuro.

Luego de 28 meses de trabajo etnográfico esto lo debemos hablar con seriedad. Este país no cambiará con esta Asamblea, para eso es necesarios cambiar a los políticos y eso sucederá solo con la sumatoria de todos los ciudadanos.

-¿Cómo podría actuar la AN que nazca el 6 de diciembre ante una comunidad internacional que ha advertido no reconocerá los resultados de las elecciones?

-Hay una cosa interesante y es que el mundo tiene 193 países ¿Cuántos países han dicho que no la reconocerá? ¿60? Yo creo que no llega a 60 países ¿Esa es la comunidad internacional? Yo creo que no. A Guaidó lo reconocieron 60 países ¿Por qué no es presidente? ¿Por qué en la ONU Guaidó no tiene representantes pero Maduro si? Eso no se le dice a la gente y ese dato es importante porque mediáticamente lo hemos reproducido como una matriz cierta.

Una parte de la comunidad influyente no reconoce a Maduro pero él sigue siendo presidente de facto en el país. Eso hay que decírselo a la gente con transparencia, no podemos seguir generando confusiones. La comunidad internacional son 193 países que se ven representados en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Otra cosa muy diferente es que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU) son incidentes en la política occidental.

Corruptos y corruptibles

¿Cómo vamos a hacer ante la comunidad internacional? Bueno, si a mi no me abren la puerta me meto por la ventana ¿Con quién lo hago? Con la gente, en este caso con la ley de movilidad, esto lo promoveríamos con los migrantes organizados.

Emilio Useche Gutiérrez, candidato primero por voto lista nacional por el partido UPP89, destaca que lo que ha recogido en la población es tristeza y decepción. Advierte que la gente está en una posición hostil y a la defensiva que no es nada criticable, pues es lo que ha cultivado la política que dicen hacer los partidos tradicionales. A su juicio cambiar eso es cuesta arriba, debido a que muchos de los que apoyaron medidas erradas seguirán en el Parlamento.

«Nosotros nos vamos a pelear con los ladrones, con los corruptos, y no solo hablo de los candidatos del PSUV sino también de los diputados a los que les llaman alacranes», dice, Emilio Useche.

Relata que en una conversación que tuvo en una oportunidad con el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, el máximo representante del Parlamento lamentaba el hecho de que la oposición se había divido. Para Useche el epicentro de la crisis política que vive la nación radica en problemas éticos y morales.

«Es verdad que hay un gobierno corrupto, pero también hay gente que se deja corromper», recala Useche.

– ¿Cómo participar en un proceso electoral en el que usted mismo señala que es evidente el ventajismo del gobierno? ¿Esto no le resta credibilidad o condiciones de transparencia al evento comicial?

-Estas son las elecciones, creo que en la historia política del país más sesgadas y con más ventajismo desde el poder. Existen medios presionados para que no nos den espacios a las voces alternativas. Hay compra de conciencia. No hay ética cuando hay actos así.

-¿El CNE ha respondido a sus denuncias?

-Nosotros hemos enviado varias comunicaciones a los rectores y no hemos tenido respuesta. Solicitamos que el ente rector pueda financiar a las organizaciones el gasto logístico que conlleva tener testigos electorales. Tener testigos en todas las meses cuesta uno dos millones de dólares ¿Quién los tiene?

-¿Cuántos candidatos aspira obtener el partido en las venideras elecciones?

-Lo que pase electoralmente es un victoria. Nosotros somos un partido que nació en 2016, este es nuestro quinto proceso electoral.

Estamos en un proceso de maduración política. Decir que somos la tapa del frasco es mentirle al país. Somos un partido modesto, por lo que los resultados que saquemos los veremos como una victoria. Vemos las elecciones con una lógica que se traduzca en resultados en un mediano y largo plazo.

*Lea también: José Brito aspira reelegirse con la propuesta bajo el brazo de levantar sanciones

Para reconstruir este país se requiere un esfuerzo generacional. Cómo es posible que hayan dos asambleas, dos presidentes y dos fiscales ¡Somos una comiquita para el mundo!

-¿Hay alianza con otros partidos?

-Nosotros logramos inscribir candidatos en 86 de los 87 circuitos electorales. Tenemos 482 candidatos en total. No tenemos alianza, vamos solos, excepto en el estado Mérida y Lara que nos aliamos con organizaciones regionales. No fue posible construir una alianza porque nos diferenciamos de los políticos tradicionales. Ahora, cuando se conforme la nueva AN haremos un análisis de correlación de fuerza para saber quiénes son los 276 diputados electos.

Según los números que tenemos hay altas probabilidades de que sea electo porque encabezo la lista nacional y se adjudican 48 diputados, es posible que quede, al menos, en el puesto 48. Sin embargo, no queremos generar expectativas electorales. No andamos diciendo que somos los ganadores.

En el supuesto de que sea diputado, a todos los que entremos nos tocará construir relaciones para impulsar las leyes. De igual forma ganemos o no recorreremos el país impulsando nuestras propuestas.

Cuestionamos al ciudadano también porque así como la crisis del país es responsabilidad de los políticos también es de la ciudadanía. Somos indiferentes con el país, el gobierno que tenemos y los líderes pueden ser reflejo del pueblo que tenemos.

-Si bien es cierto el tema migratorio es importante también es evidente el sufrimiento de la ciudadanía debido a la emergencia humanitaria en el país y el colapso de los servicio públicos ¿Qué otras propuestas impulsan para atender temas como este?

-Para salir de la crisis debemos generar confianza en el mundo porque quienes pueden ayudar son los socios, pero no los que nos quieren intervenir y los que nos sancionan con el pretexto de que le quitarán la plata al gobierno. Si verdaderamente construimos alianzas tenemos que mirar a otra gente como Noruega, Finlandia, Filipinas o Japón que son países que nos están dando un ejemplo. Necesitamos apoyo financiero, pero también apoyo técnico. Si el mundo está preocupado que ayude.

La Unión Europea desembolsó recursos para ayudar al tema migratorio ¿Qué pasó? No llegó ¿Por que? porque se lo dieron al liderazgo de Voluntad Popular.

Ahora, el colapso de los servicios públicos está en el marco de una crisis estructural de la institucionalidad y de la gerencia. Se robaron la plata.

Nos planteamos una ley de Ayuda Humanitaria que refleje todo sobre este tema, y la otra es la Ley de Inversión Extranjera ¿Cómo hacemos para arreglar la luz? Hace falta un liderazgo serio que deje de pelearse, vaya a hablar con inversionistas y que además deje de robarse la plata.

-¿Con que argumento la AN que nazca el 6 de diciembre podría intentar convencer al mundo que es legítima o que sea tomada en cuenta si se mantiene el paralelismo institucional en la nación? Tomando en cuenta que la AN liderada por Juan Guaidó ha dicho que aplicará la continuidad administrativa

-Diciéndoles que en el país debe haber liderazgos como nosotros

-¿Cuál es el argumento?

-Que hay un insurgencia desde el seno de la ciudadanía hay que decirle al mundo que tenemos capacidad para resolver nosotros mismos nuestros problemas. Los que vivimos en Venezuela estamos en un conflicto geopolítico mundial: Maduro es el títere de los rusos y chinos y Guaidó de la Unión Europea y EEUU.

Les decimos que nosotros tenemos inteligencia y reserva moral histórica y capacidad para construir un nuevo liderazgo autónomo soberano.

Hoy somos minoría pero vemos la política de largo aliento. Dentro de ese nido de alacranes, somos, afortunadamente, minoría, pero venimos desde la gente. A cualquiera de los compañeros que pueden coincidir conmigo no le darían espacios en partidos como Acción Democrática o el PSUV, por lo que decía: No somos ladrones ¿Qué mafia le da espacio a un honesto?



