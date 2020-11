Franklin Virgüez reveló lo que le dijo Carlos Andrés Pérez hace mucho tiempo atrás

El reconocido actor de origen venezolano Franklin Virgüez, le ofreció una entrevista en exclusiva para el conductor criollo Luis Olavarrieta y dio detalles sobre su vida y carrera, además de contar memorables anécdotas que le sucedieron hace tiempo como por ejemplo su roce con Carlos Andrés Pérez.

El interprete actoral comenzó hablando acerca de la telenovela que protagonizó junto a Gladys Ibarra «Por estas calles«, la cual reflejaba la realidad de la Venezuela de ese entonces y como se desenvolvía un amor en medio de la crisis en un país donde el dinero es más importante que la vida, donde la ley y el orden que está en juego.

La telenovela fue transmitida en el 1992 y causó controversia no solo en la sociedad sino en la política ya que tocaba los problemas más sensibles de Venezuela durante el primer mandato de Carlos Andrés Pérez 1989 al 1993.

En este sentido, el actor contó que años más tarde de la telenovela y luego de que Carlos Andrés Pérez se exilió en New York, logró coincidir con él en una oportunidad mientras salía de un restaurante y en ese entonces, el exmandatario le dijo unas contundentes palabras que lo pusieron a temblar .

«Le dije presidente Pérez soy Franklin Virgüez y me apretó la mano con esa energía que el tenía y me dijo ‘usted trabajo en una novela que le hizo mucho daño a Venezuela y a mi en lo personal’», recordó el actor sobre las palabras que le dijo el que fue presidente de Venezuela por varios periodos.

Ante las palabras de Carlos Andrés, el criollo confesó que se puso nervioso «,me asuste me estaba agarrando la mano duro, las piernas me temblaban hasta un gallo se me salió»

Siguió contando que el exgobernante lo felicitó por su participación en la telenovela «Lo hizo muy bien, lo felicito» y además de eso lo invitó a comer. Finalmente, Carlos Andrés se despidió del actor diciendo una frase suya «Como vaya viniendo, vamos viendo».