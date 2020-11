Luis Fonsi sorprende a sus fanáticos con cambio de look

Aunque Luis Fonsi tiene varias décadas de carrera musical, nunca ha sorprendido demasiado con su aspecto, si embargo este viernes lo hizo. El cantante boricua se tiñó el pelo de rubio por primera vez.

Los fieles fanáticos del intérprete de “Despacito” se quedaron con la boca abierta al ver el cambio de look que se ha hecho. Y no es para menos, ya que al contrario de otros artistas, no es habitual que cambie de peinado y mucho menos de color de pelo.

Desde hace años, el músico siempre ha lucido el mismo peinado: corto a los lados y en la parte superior un pequeño tupé. Y ahora, este look lleva un toque de color más claro al haber teñido la parte de arriba de color rubio.

Las reacciones a este nuevo estilismo no se han hecho esperar y al cantante le han llovido los piropos en el tablón de comentarios, ya que son muchos los que han sentenciado que el rubio le rejuvenece.

“Estás cada día más lindo”, “La mamá de este adolescente por favor”, “El rubio más lindo” o “Flipando”, son algunos de los mensajes que le han dedicado.

Horas después de sorprender con esta publicación, el cantante volvió a compartir una imagen con su nuevo look. Aunque en esta ocasión en la sección de stories. En ella aparecía con su hijo Rocco, fruto de su amor con la modelo española Águeda López.