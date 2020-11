Ricardo Montaner feliz tras su concierto en República Dominicana

El cantante Ricardo Montaner regaló una velada llena de romanticismo tanto a las más de 150 personas que se encontraban en los Altos de Chavón de República Dominicana, como aquellas que lo vieron desde sus casas alrededor del mundo.

«Anoche !que noche !, se me va a quedar grabada el resto de mi vida… puede que no me crean, pero [email protected] sentía… sabia que estaban ahí y me animaba a seguir y a no querer dejar de cantar… gracias por todo familia», señaló en sus redes sociales el cantante.

Ricardo Montaner se paseó por sus grandes éxitos y quienes lo vieron alrededor del mundo disfrutaron de una noche inolvidable.

“La chica del ascensor” (1989), “Será” (1991), “A dónde va el amor” (1988), “El poder de tu amor” (1999), “Castillo azul” (1992), “Solo con un beso” (1988), “Me va a extrañar” (1989), “Convénceme”, Resumiendo”, “Que ganas de volver”, “Tan enamorados” y “Te adoraré”.

Quienes disfrutaron el concierto online no dudaron en contar la experiencia:

@montanertwiter gracias 🙏🏼 un excelente concierto saludos desde México pic.twitter.com/CuhDT1SSzp — Melina 🍀🙏🏼💫🎄 (@apgarmonia) November 29, 2020

Que extraordinario concierto de Ricardo Montaner; me encantó. Espero vuelva a realizar otro muy pronto. Todas sus canciones me encantan pero "Dejame Llorar" siempre ha sido mi favorita. Gracias Ricardo Montaner @montanertwiter. 👏🏻 👏🏻 👏🏻👍🏻🤗🤗🎉🎊 #ricardomontaner pic.twitter.com/NfXUyxV6ps — Ricardo Arellano (@ricardo100984) November 29, 2020

Disfrutando del concierto en vivo de @montanertwiter 🙌🙌🙌🙌 Guayaquil presente pic.twitter.com/4uAQFmbb2J — Gerome (@Gerome3000) November 29, 2020

Gracias @montanertwiter por hacer este concierto streaming #LasCancionesQueAmo . Este ratito de recuerdos y amor es necesario. ✨😘 pic.twitter.com/p1vzzK2cFC — Marilú Torres Millán (@marilu_torresm) November 29, 2020

Me voy a dormir absolutamente feliz.

Lo valió todo @montanertwiter.❤️ pic.twitter.com/XuU1jcHDPg — dany (@danytorresang) November 29, 2020

