Anzoátegui | Trabajadores despedidos de Pdvsa inician huelga de hambre en El Tigre

El Tigre.- Dos de los cinco trabajadores petroleros que hace 11 meses y ocho días fueron despedidos por la Gerencia de la División Ayacucho de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), iniciaron este lunes, 30 de noviembre, una huelga de hambre para exigir que se les respeten sus derechos laborales y constitucionales, además que les restituyan sus derechos contractuales a todos los trabajadores y que dejen de «satanizar» las manifestaciones pacíficas.

Los trabajadores Miguel Botelo y Oswaldo Istudy se encadenaron en los portones del edificio Faja ubicado en la avenida Jesús Subero de El Tigre, sur de Anzoátegui en señal de protesta. Además colocaron pancartas en las que se leen que exigen la liberación del sindicalista Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv).

Botelo quien pertenecía a la Gerencia de Mantenimiento Extra Pesado, destacó que iniciaron la huelga de hambre porque se les han violado los «derechos abruptamente» .Por lo que exhortó al defensor del pueblo Osmiler Castro, y las autoridades competentes para que se sumen a su causa. «Y así se nos garanticen los derechos humanos. Y quiero hacer responsable a Pdvsa de los que nos pueda pasar en el transcurso desde hoy (lunes) en adelante», dijo.

Oswaldo Istudy, agregó que se sumó a la huelga de hambre en apoyo a la causa. «Porque para estar muriéndome de hambre en mi casa con mi familia prefiero hacerlo por esta lucha y causa. Es triste de ver cómo está situación nos ha llevado a una debacle total», expresó.

Tanto Botelo como Istudy fueron despedidos juntos a Roy Bolívar, Doménico Almonte, y Carlos Dioses fueron despedidos el 22 de diciembre de 2019, por exigir la contraloría en la entrega de la pieza de pernil que realizaron a trabajadores y jubilados en San Tomé. Desde entonces emprendieron una lucha que los llevó el 9 de enero de 2020 a denunciar su caso en la Defensoría del Pueblo de El Tigre, dónde denunciaron ser perseguidos por la gerencia de Pdvsa, representada por Belmunt Rendón, la dirigencia sindical de Sunatrapetrol Luis Díaz y Jesús Rosales del departamento de Jurídico.

Los petroleros hacen un llamado a todos los trabajadores que han sido despedidos para que se unan | Foto: cortesía Argel Fernández

Roy Bolívar otro de los afectados y quién acudió al edificio Faja para acompañar a Botelo e Istudy, señaló que está en apoyo a sus compañeros quienes por hacer una serie de denuncias que iban en detrimento de la institución los despidieron.»Lastimosamente vivimos en un país dónde impera el tráfico de influencia y nosotros siendo afectados y la industria siendo afectada denunciamos y los que salimos de Pdvsa fuimos nosotros», sentenció.

Indicó que da lástima y tristeza cómo han desmantelando una empresa que fue una de las primeras de Latinoamérica. Por no que aseguró que si en poco tiempo no les garantizan los petitorios que se hacen se sumarán a la huelga el esto de los trabajadores «para que entiendan que los trabajadores petroleros no tienen miedo».

Marinelid MarcanoOriente

