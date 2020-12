Jugadora que se negó a rendir homenaje a Maradona confiesa que ha recibido amenazas de muerte

Paula Dapena, la jugadora del equipo Viajes InterRías FF, del fútbol español femenil, discrepó sobre el homenaje que se le realizó en su encuentro del fin de semana pasado a Diego Armando Maradona y se sentó de espaldas a sus compañeras mientras se le rendía el tributo, pero ahora está recibiendo amenazas de muerte por eso.

Luego de que la futbolista dijera que se negaba “a guardar un minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador”, el momento de su protesta quedó registrado en video y se volvió viral. Poco después, llegó la oleada de críticas a la jugadora por parte de los fanáticos de Maradona, que no son pocos, lo que provocó que Dapena se manifestara nuevamente.

«Dapena»:

Porque Paula Dapena se opuso a guardar un minuto de silencio en homenaje a Diego Maradona, antes del amistoso de InterRías FF contra RC Deportivo pic.twitter.com/9Adx0NlQjs — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 29, 2020

“No solo he recibido acoso yo por las redes sociales, sino que ha llegado hasta compañeras mías. Al tener la cuenta pública, han llegado a perfiles de mis compañeras que han sido acosadas estos días. No solo hemos sufrido acoso, ha habido amenazas de muerte y amenazas del tipo de ‘voy a encontrar tu dirección y voy a ir a tu casa a partirte las piernas’”, aseguró la jugadora de 24 años, quien después de esto cambió la privacidad de sus cuentas y prohibió el acceso a los usuarios en general.

Sobre si tomará represalias contra la gente que le está escribiendo esto, expresó: “Hay alguna amenaza que la voy a pasar por alto, pero a lo mejor sí que expongo a esas personas en redes sociales para que les eliminen la cuenta”, ahondó en su cuenta de Instagram, antes de cerrar su perfil al público.

