La interacción de Edgar Ramírez con una de las Kardashian

Un comentario de Kourtney Kardashian sobre la serie de HBO The Undoing llamó la atención del venezolano Edgar Ramírez en Instagram.

El pasado fin de semana se transmitió el final de temporada de la serie The Undoing, que protagoniza Nicole Kidman; y en la que participa Ramírez. Todos sus espectadores estaban concentrados en descubrir al asesino de la historia.

Previo a la transmisión del final, la estrella Keeping Up With the Kardashians compartió tres fotos de un posado; en el que juega con la luz solar y luce top y pantalones de color lila.

“¿Quién mató a Elena Alves? fue el mensaja con el que acompañó las gráficas, dejando entrever que es una de las seguidoras la producción.

El post no pasó desapercibido para el tachirense, que interpretó al detective Joe Mendoza en el drama. Edgar le añadió leña al fuego al compartir las fotos de Kourtney en sus historias de Instagram con el título: “Soy todo oídos”, con un emoji sonriente.