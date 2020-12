Super Nintendo World abrirá sus puertas en febrero de 2021.

Universal Studios Japan abrirá el nuevo área temático de Nintendo, Super nintendo World, el próximo 4 de febrero de 2021. El parque de atracciones más importante de Japón ultima los preparativos en las inmediaciones de Osaka para un acontecimiento multitudinario, cuya inauguración se ha postergado a tenor de la gravedad de la Covid-19. Con motivo de la noticia, USJ ha presentado nuevas imágenes del recinto.

Super Nintendo World incluirá karts de Mario Kart con su propia atracción así como otras actividades tematizadas con motivos de todo el universo Nintendo, no solo de Super Mario. Aunque el plan inicial pasaba por inaugurar el parque a la vez que el inicio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, finalmente no abrirá sus puertas en fechas coincidentes dado que Universal y Comcast Corp —empresa matriz— no quieren esperar hasta el próximo verano y, al menos, comenzará a recibir visitantes durante este ejercicio fiscal.

OFICIAL: Acaba de confirmarse que Super Nintendo World abrirá sus puertas el 4 de febrero de 2021. Debemos ir… pic.twitter.com/Pna5NfF6Zy — Push The Button (@PT_Button) November 30, 2020