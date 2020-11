Zac Efron está de vuelta a la soltería

De acuerdo a las declaraciones de un informante que le ofreció al diario The Sun, Zac Efron terminó su noviazgo con la modelo australiana Vannesa Valladares, con quien mantuvo una relación durante cinco meses.

El idilio habría llegado a su fin, debido a la separación física que ambos mantuvieron por razones laborales: “El trabajo de Zac y la distancia impuesta realmente han pasado factura. Sus amigos esperan que se puedan reencontrar, pero parece que su relación fue más como un romance navideño de lo que querían admitir”.

Aunque supuestamente el actor tenía planes de comprar una casa mucho más amplia para convivir con Valladares en Australia, todo cambió por los compromisos de trabajo de la modela. Asimismo, la fuente aseguró que los famosos vivían juntos desde septiembre cerca de la playa de Byron Bay.

Más allá que las celebridades fueron vistas en varias oportunidades compartiendo juntos en lugares públicos, Zac Efron nunca oficializó su compromiso con la chica, o por lo menos no en su cuenta de Instagram, ya que hasta ahora no compartió fotografías con ella, Al igual que la australiana, quien según People, es una joven modelo que ha trabajado para las siguientes marcas: Love St., Of the Sun y RVCA.

Además, la prensa internacional informó que ambos se conocieron cuando el actor acudió a una cafetería en Byron Bay, donde Valladares presuntamente trabajaba como camarera.

