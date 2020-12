21 muertes en la impunidad: A un año de la tragedia de Taltal aún no hay responsables #chile

Este martes se cumple un año del accidente de Tur Bus en la cuesta Papaso, que se encuentra entre las comunas de Antofagasta y Taltal. Fueron 21 personas que perdieron la vida ese domingo a las 22:55 hrs y muchos lesionados que quedaron con secuelas después del accidente.

Este accidente ocurrió en la ruta B-710 cuando un bus de la empresa Tur Bus llegó a alta velocidad en la zona de curvas más cerradas, impactando con una barrera de cemento, volcándose y cayendo a un abismo de 20 metros. Todo en una zona donde no había señal de celular, por lo cual los sobrevivientes debieron caminar cerca de 3 kilómetros a Paposo para pedir ayuda.

En el momento del accidente se anunció una investigación por parte del Ministerios Público, Carabineros y un equipo multidisciplinario, que en 90 días debería haber tenido el informe. A un año de la tragedia Fiscalía afirma estar a la espera del informe del DICTUC, para que la SIAT pueda emitir el informe final, con el fin de evitar contradicciones entre los diversos elementos que se encuentran en la carpeta investigativa.

Existen agrupaciones de sobrevivientes y familiares de las víctimas fatales que se han organizado para realizar acciones legales tanto en Antofagasta como en Taltal.

El Diario Antofagasta conversó con Jorge Orellana, Administrador Municipal de la comuna de Taltal y parte de la agrupación de cinco sobrevivientes que establecieron una demanda en contra de la empresa. “Nosotros nos organizamos las cinco personas que estamos demandando a la empresa Tur Bus. Todos íbamos en el primer piso y nos reunimos por el accidente en la clínica, en las mismas salas, al mismo tiempo y ahí empezamos a conversar que íbamos a hacer frente a esta situación”.

“Básicamente porque nosotros lo que esperamos es que por ningún motivo, seria gravísimo tanto para la justicia como para las personas de la sociedad de Taltal y las persona que fallecieron, que en este caso existiera impunidad. Entonces conversamos que teníamos que organizarnos y hablar con un par de abogados, para ver que podíamos hacer”. Manifestó Orellana.

Víctimas en el olvido

Además agregó Orellana que si este accidente hubiese ocurrido en otra ciudad los resultados iría a otra velocidad. “Efectivamente el accidente que paso en Taltal no es el primer accidente que ocurre en ese lugar. De acuerdo con una información que nosotros vimos, es uno de los 14, creo que está en el segundo lugar del ranking de los accidentes más graves en la historia de las carreteras de lugares difíciles aquí en Chile (…) Distinto hubiese sido el tratamiento de esta situación, si este accidente hubiera sido en un lugar importante de Santiago, pero como fue en Taltal es una situación que no es vista de la misma forma por quienes tienen que ver que estas cosas no ocurran más”.

Dos aristas del caso

Asimismo afirma que existen dos aristas en este caso. La primera es la de Fiscalía y Carabineros que tiene que ver con hacer justicia y la segunda es el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte y Gobierno regional, los cuales pueden trabajar en dos tipos de soluciones, una solución a largo plazo que es la posibilidad de continuar el camino de la costa de Taltal desde Paposo a Antofagasta y a corto plazo poder tener un control de revisión técnica en la ruta 5 antes de entrar ruta B-710, también que buses de segundo piso y camiones de tonelaje no pasen por esta ruta y que sus conductores estén habilitados para manejar este tipo de vehículos.

Respuesta de Fiscalía

A través de una declaración pública Fiscalía Local de Taltal afirmó haber mantenido contacto con las víctimas y sus respectivos abogados desde el primer momento de la investigación.

Además el documento afirma que “tras el accidente instruyeron un informe pericial a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito-SIAT de Carabineros, que está integrado por un equipo multidisciplinario de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas-DICTUC, de la Universidad de Católica. Con el fin de obtener un informe de carácter integral, que abarque todas las aristas del caso como: aspectos viales, mecánicos, humanos, GPS y otros factores”.

“Durante el marzo del año 2020, concurrió al lugar personal de Brasil de la DICTUC para periciar la caja de cambio del bus, con el fin, entre otras cosas, de determinar el grado de incidencia de este elemento del vehículo en la dinámica fatal que constituyó el accidente. Sin embargo, con ocasión de la pandemia por el Covid-19 que afectó al país, el equipo de ingenieros DICTUC no pudo concurrir al retén de Baquedano donde se encuentra el bus y sólo lo pudieron hacer en octubre del 2020”, afirmó el documento.

Cabe resaltar que aún se espera el informe del DISTUC, para que la SIAT pueda emitir el informe final, con el fin de evitar contradicciones entre los diversos elementos que se encuentran en la carpeta investigativa.