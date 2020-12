Caraqueños explican cómo preparan el tradicional dulce de lechosa

Caracas.- El dulce de lechosa es el consentido postre que acompaña por excelencia al plato navideño venezolano. Este inconfundible confite tiene su origen en la población venezolana de San Rafael del Piñal, ubicada en el suroeste del estado Táchira, a unos 53 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal.

No en vano las hermanas Dulce y Zoraida González, consultadas por El Pitazo en la Calle indicaron que el mejor dulce se hace en los estados andinos. La señora Zoraida explicó que en Semana Santa también se acostumbra hacer este manjar debido a su fácil preparación.

“La lechosa debe estar verde, la pica en lonjas, la coloca al sol por día y medio, se prepara el melao con papelón, clavitos, guayabitas, un poco de canela en ramas. Luego echa la lechosa picada en este dulce derretido, lo cocina por una hora y media, deja que se enfríe para pasarlo a la nevera, si gusta se sirve con trocitos de concha de naranja confitada, queda una ricura», explicó Zoraida González, habitante de la UD3 de la parroquia Caricuao.

LEE TAMBIÉN Cómo preparar en casa el tradicional Ponche Crema para esta Navidad

Aminta Ramos habitante de la parroquia La Vega dijo que gracias a su mamá y abuela mantiene esta tradición, «no olvido que la abuela me recomendaba que era importante saber cocinar porque con estos conocimientos se puede ganar la vida, se mantiene una familia (…) siempre en Semana Santa y sobre todo en diciembre preparo aunque sea un poco, cuando hago el dulce con papelón, clavitos y guayabitas le pongo hojas de higo y me queda divino, a mis hijos les fascina».

Carmen Hernández vive en Ruiz Pineda, sector de la parroquia Caricuao, recuerda que se lo preparaba a su hijo cuando estaba en el país ya que a ella no le gusta mucho, «lo aprendí hacer por mi mamá, a la lechosa picada en lonjas la paso por agua de bicarbonato para que no quede tan blando, es importante un día antes dejarla al sol, un día y medio. Este dulce es de fácil preparación, uso papelón para darle color y azúcar para que quede bien de dulce; hay que estar pendiente que no quede seco, es bueno dejarle bastante almíbar a la hora de servirlo frío».

«Con piña»

Para Freddy Barajas, cocinero profesional de Caracas, confiesa que su toque especial lo logra con pedacitos de piña, «cada región tiene su manera de preparar este dulce, me gusta mantener la receta original, la andina, que no lleva bicarbonato de sodio, ningún conservante».

El chef señaló que es necesario que la lechosa esté tierna, «la pico en juliana, pico la mitad de una piña para un kilo de lechosa. Es importante colocar la lechosa picada, un día antes al sereno. Luego hago el melao con papelón, guayabitas, clavitos, no me gusta usar azúcar. Sumerjo la lechosa picada y la piña picada en cuadritos para que se reduzca con el almíbar. Recuerden usar envases de vidrio al ponerla a enfriar y al servir».

LEE TAMBIÉN El pan de jamón es una tradición caraqueña irremplazable en las fiestas decembrinas

«La preparaba con frescolita»

Amada Gutiérrez, habitante de la parroquia La Candelaria, señaló que el dulce de lechosa es uno de sus postres navideños favoritos por lo que siempre está buscando recetas nuevas, «hace como 15 años nos visitó una amiga de mi hijo que terminó siendo su esposa que me dijo que aprendió hacer el dulce de lechosa con frescolita, pensé que me vacilaba, lo hizo y todos encantados, nos los comimos, con frescolita queda divino».

La señora Gutiérrez acotó que debido al cambio del sabor de este refresco en el país ya no lo prepara con frescolita sino de la manera tradicional como se lo enseñó su señora madre, «a mi nieta mayor le gusta que se lo sirva con un poco de natilla o yogur».

Los consultados comentaron que existen muchos comensales de distintas regiones del país que les gusta comerse este dulce con queso crema o guayanés.

Griselda AcostaGran Caracas

Griselda AcostaGran Caracas