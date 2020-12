Libro: ALGUIEN A QUIEN CONOCES

Sinopsis

El esperado nuevo thriller de la autora del best seller internacional La pareja de al lado. QUIZÁ NO CONOZCAS A TUS VECINOS TAN BIEN COMO CREÍAS. En un tranquilo barrio residencial de Nueva York, un barrio de calles arboladas y acogedoras familias, algunos hogares han recibido una nota anónima: «Me resulta muy difícil escribir esta carta. Espero que no nos odie. Hace poco mi hijo entró en su casa cuando usted estaba fuera…»

Un chico ha estado curioseando en las viviendas y en los ordenadores de sus dueños. ¿Quién es y qué ha descubierto? Mientras los rumores empiezan a circular y las sospechas aumentan, una mujer aparece asesinada y la tensión llega a un punto insostenible.

¿Están relacionados estos hechos? ¿Quién sabe más de lo que deja entrever? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar estos simpáticos y apacibles vecinos para proteger sus secretos? La crítica ha dicho…

«Elegante y estremecedor.»

The Wall Street Journal «Con cada capítulo la historia aumenta su velocidad de vértigo.»

USA Today «Repleto de suspense.»

Booklist «Lapena ya es conocida como la gran señora del suspense y su última novela es tan emocionante como siempre.»

Heat «Shari Lapena lo ha logrado de nuevo. Alguien a quien conoces te agarra por las solapas en la página uno y no te suelta hasta la última frase. Me encantó este claustrofóbico vecindario residencial en el que cualquier cosa puede pasar tras una de esas puertas.»

Fiona Barton, autora de La viuda «Otra novela adictiva y llena de giros destinada a ser un best seller como los tres anteriores libros de Lapena.»

The Daily Mail «Una trama elaborada con astucia… Lapena aprovecha al máximo el suspense trazando con maestría dos historias paralelas.»

Publishers Weekly «Giros retorcidos y momentos para morderse las uñas de una autora experta.»

My Weekly «¿Hasta qué punto conocemos a nuestros vecinos? Una cuestión espinosa a la que Shari Lapena -que se ha labrado una reputación por ofrecernos excelentes thrillers de domestic noir- da vida en estas páginas con inquietantes consecuencias… Una trama de ritmo trepidante repleta de deliciosas sorpresas.»

The Herald

Autor: Shari Lapeña

Materia: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 384

Sinopsis Librería