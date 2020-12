Libro: IMBORRABLE

Sinopsis

Los secretos nos definen como personas. Leo Medina tenía demasiados? y quizá por eso se quitó la vida. Pero lo cierto es que nadie sabe por qué, ya que no dejó ni siquiera una nota. Alejandro, su hermano, empieza un nuevo curso en el mismo instituto que él y, con la ayuda de sus nuevos amigos, está dispuesto a descubrir el motivo del suicidio de Leo. Pero el regreso a su vida de alguien que no esperaba pondrá su vida del revés y le enfrentará a sus propios secretos, para los que quizá no está tan preparado como creía? Juan Arcones surgió como fenómeno en Wattpad con su novela juvenil Alguien para ti. En Imborrable, el autor nos ofrece un thriller romántico con enigmas que el lector tendrá que resolver sin dejar de conectar con los temas que más preocupan a los jóvenes: amor, familia, donde el protagonista, Alejandro, se verá envuelto en la investigación de la muerte de su hermano Leo. Nadie se explica por qué un chico joven y sin problemas aparentes ha podido suicidarse. Espoleado por el dolor, sintiéndose defensor de las causas perdidas y con la ayuda de

Autor: Juan Arcones

Materia: Juvenil

Páginas: 336

