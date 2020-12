«No vamos al parlamento a confrontar al gobierno»

-No le voy a llamar entubado, no uso el calificativo, pero sí está bien porque le facilita el voto al elector. El mecanismo facilita el sistema de votación y evita la confusión. Quien tiene necesidad de votar cruzado, sabe cuál es su procedimiento. En estos tiempos, producto de la pandemia, no se tiene tiempo de alargar el proceso.

-El 6D no es reconocido por la comunidad internacional, Estados Unidos, Europa, Grupo de Lima, OEA. ¿Cómo actuar frente a eso?

-Tenemos que ir a tocar las puertas a todos, del Paramento Europeo, el Grupo de Lima, a todos. Hacerlos entender que no vamos a un proceso de confrontación con el gobierno nacional sino que queremos solucionar problemas. Vamos a pedirles, aprovechando el fuero, a la Comunidad Europea, a Joe Biden, que llamen a toda la oposición para que la una. El problema aquí no es el gobierno, que seguirá siendo maluco, sino que tenemos que ponernos de acuerdo todos para salir de Maduro solamente sino de este sistema.

-¿Cuál ha sido la incapacidad del liderazgo opositor para poner se de acuerdo?

-El exceso de vanidad.

-El 5 de enero de 2021 se asumirán diputados pero allí seguirá el llamado gobierno interino teniendo control de activos, con reconocimiento internacional y representación diplomática. ¿Cómo actuarán al respecto?

-Yo no lo califico como gobierno interino, ni al diputado Guaidó como presidente encargado de la República. El colega ingeniero es diputado y hasta ahí. No quiero ni opinar sobre eso porque apenas hacerlo es darle reconocimiento.

-Es una realidad política.

-Esta Asamblea Nacional, con los poderes que tiene, va a conformar lo necesario para rescatar todo eso que no puede quedar en manos de cuatro o cinco personas por capricho. Las responsabilidades de cada quien que las asuman.

-El chavismo ha dicho que la Asamblea Nacional tiene que abrir juicios a diputados de esta legislatura. ¿Qué opina al respecto?

-Eso no es atribución de la Asamblea, y comenzaríamos con el pie izquierdo arrancando con ese tipo de cacerías. Lo importante es llamar a la reflexión y ver cómo nos unimos para trabajar por el país. Y que sean los tribunales y la Fiscalía los que actúen, aunque no nos gusten. Parte del compromiso es la reinstitucionalización. Hay que nombrar un nuevo CNE para lo que se necesitará negociar, porque nadie va a tener las 2/3 partes.

-Puede caer de nuevo en omisión legislativa.

-Pero no es la idea.