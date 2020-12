Ronaldo niega la venta del Real Valladolid y habla de «oposición fantasma»

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, ha asegurado este martes que “no” tiene intención de vender el club y que las informaciones que han surgido al respecto son falsas -“fake news”-, que propaga “una oposición fantasma”.

“De momento, no hay nada ni tengo la intención de vender el club, porque aunque llegan cosas, no ha habido una oferta real”, ha resumido Ronaldo en una rueda de prensa, convencido de que “los rumores solo sirven para confundir el ambiente y a la afición”, porque “hay personas a las que no les gusta que el club esté creciendo”.

“LLevo más de dos años al frente del club, y lo que quiero es dejar un legado importante en esta ciudad y en el Real Valladolid, y no está concluido. De hecho, dije que estaría en el club cinco años de inicio, pero puesto que hay muchas cosas que quiero hacer y se van a retrasar, estaré aquí, mínimo, otros cuatro años más”, ha desvelado.

Y ha precisado que “es natural que exista una oposición fantasma, porque este club ha pasado por muchas dificultades durante muchos años, y ahora las cosas van muy bien, se está mejorando y la gente se da cuenta, pero a los que han estado en viajes anteriores igual les molesta esto”.

“A nosotros no nos afectan esos rumores y noticias falsas. Seguiremos trabajando, porque lo que nos importa es hacer a este club lo más grande posible, y ahora este no tiene precio y, si tuviera que ponérselo, tiraría muy alto, porque con esta afición y con todos los cambios que se van a hacer, valdrá mucho más que los 85 millones de los que se habla”, ha sentenciado.

De hecho, Ronaldo ha reafirmado el deseo del club de “comprar el estadio José Zorrilla” como parte “importante” de su estrategia de desarrollo del Real Valladolid y por ello siguen “hablando con el alcalde, Óscar Puente, para adquirirlo”, aunque la propuesta de precio planteada por el Ayuntamiento “es demasiado cara”.

“Es importante para el crecimiento de la entidad que el estadio sea nuestro, porque eso permitirá ofrecer más comodidad a los aficionados, ya que se realizarán inversiones más pesadas, y esperamos llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, pero ahora, debido a la situación de pandemia, no es una prioridad”, ha dicho.

Al respecto ha aclarado que, si el Ayuntamiento mantiene los 21 millones que pide por el estadio “convendría más construir un estadio nuevo desde cero” y ha recordado que “el estadio no es para el club, ni para Ronaldo, sino para la afición, para los ciudadanos de la ciudad y los que vengan a visitarla”.

“El estadio, el único uso que tiene, es el que le damos nosotros. No se han hecho casi reformas desde el 82 y podemos hacer mucho en él. No sé quién puede comprarlo que no sea el Real Valladolid, que lo quiere para su gente, para hacerlo más cómodo y seguro, pero si piden una cifra tan elevada, es preferible manejar otras opciones”, ha añadido.

También continúan negociando con el Consistorio vallisoletano la construcción de la Ciudad Deportiva, de la que ha explicado que están “valorando” levantarla en la zona del estadio, “puesto que ha terreno para poder hacerlo, ofreciendo una alternativa de uso para el recinto ferial” y cree tendrán “en breve” una respuesta.

Ronaldo se ha quejado de la “lentitud” en las negociaciones con el Ayuntamiento respecto a la construcción de la Ciudad Deportiva, que se había planteado en la zona de Jalón, “y las numerosas trabas, en cuanto a burocracia y trámites”, que les hacen “desconfiar” respecto a poder ejecutar algo allí, “ya que solo arreglar el suelo costaría 2 millones de euros”.

Lógicamente la aparición de la pandemia también ha influido en este y en otros planes del club y Ronaldo ha destacado el hecho de “no poder contar con el público”, porque “el club va creciendo y mejorando en su estructura, pero falta la gente, que siempre nos ha apoyado”, ha reconocido.

“Si la afición hubiera estado cerca, seguro que habríamos tenido mejores resultados”, ha asegurado, al tiempo que ha confirmado que está “contento” con el equipo “porque va creciendo el nivel de juego” y, para dejar constancia de lo que se ha conseguido, ha hecho un balance desde su llegada al Real Valladolid.

“En el primer año, con el presupuesto más bajo de la liga, se logró la permanencia, lo que era impensable. El segundo año, aunque se mejoró el presupuesto, seguía estando entre los tres peores, y también se consiguió la salvación. Este año ha habido mayor inversión y, aunque ha costado hallar el juego, en los últimos partidos, ya con resultados positivos, el equipo se ha encontrado y la tendencia es de mejorar”, ha analizado.

