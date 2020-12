Smolansky sobre amenaza de Cabello: «Son criminales»

Chávez en 2012 “no importa la luz ni el agua, lo que importa es Chávez”



Maduro en 2017 “lo que no se pueda con los votos, se podrá con las armas”



Diosdado en 2020: “el que no vota, no come”



Son criminales. Se burlan del hambre que ha expulsado a más de 5 millones de personas