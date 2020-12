Transportistas decretan paro nacional y frenan arranque de terminales en Venezuela

Un paro nacional fue decretado por transportistas de las rutas interurbanas en todo el país, en lo que se suponía sería el inicio de operaciones en los terminales terrestres de Venezuela. El detonante de la paralización sería la inconformidad que tienen los choferes con los montos de las tarifas establecidas por el Gobierno Nacional.

«El transporte interurbano está de paro a nivel nacional. Mañana estarán en una reunión en Caracas a las 10:00 am con autoridades del Ministerio de Transporte Terrestre», explicó Jhonny Colmenares, director del terminal de pasajeros de Barquisimeto, luego de sostener una reunión con funcionarios de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT). Explicó que esa paralización fue lo que obligó a mantener cerradas las puertas del terminal de Iribarren la mañana de este lunes.

El paro de los transportistas tomó por sorpresa a los usuarios que esperaban poder movilizarse hacia otros estados, por lo que calificaron como una falta de respeto la desorganización y el caos que había este lunes en el terminal, pues cerca de las 10:00 am fue que comenzaron a funcionar las rutas suburbanas.

Otra de las peticiones de los transportistas era el poder cargar la unidad con todos los puestos llenos, ya que a una buseta de 32 puestos solo les dejarían llevar 22 personas.

«Si me llevo solo 22 personas por viaje, me quedan 10 puestos restantes y esos nadie me los paga, no podemos cobrar 3 millones de bolívares, mínimo deberían ser 10 dólares» señaló uno de los transportistas que intentaba llenar su unidad afuera del terminal.

La Prensa Lara