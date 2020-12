+VIDEO | Lo que nadie esperaba de Ana Bárbara durante una boda en Cancún

Ana Bárbara, es una de las cantantes más queridas en México, pues además de fomentar la relación con sus fans, se ha reinventado usando las nuevas redes sociales y logrando romperla en ellas. Incluso, recientemente, la famosa cantante decidió colarse en una boda y darles una sorpresa a los novios en Cancún.

Resulta que Ana Bárbara se encontraba descansando unos días en las playas de Cancún, cuando mientras paseaba junto a su hermano Antero, descubrió que se celebraba una boda muy cerca de donde estaba, así que decidió llevarles una sorpresa.

La idea de acudir a la boda fue de su hermano, quien tuvo que pedirle que llegaran a la ceremonia aunque no estaban invitados. “Vamos al party”, indicó el hermano de Ana Bárbara. “No, no nos invitaron”, respondió Ana Bárbara. “Tampoco nos dijeron que no fuéramos”, reitera el hermano.

Tras algunos minutos de súplica, Ana Bárbara aceptó y fue hacia la boda de una pareja extranjera. A pesar de que la pareja no reconoció a la cantante, la fiesta se animó con su presencia, interpretó Bandido.

Milenio