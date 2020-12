Video: ¡Todos eran observadores! Lo que se sabe de las dos niñas y el joven quemados por pólvora en la alborada #colombia

Luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, indicara que durante la alborada resultaran lesionadas tres personas, dos de ellas niñas menores de edad, la subsecretaria de Salud de la ciudad, Natalia López, contó más detalle de los lesionados.

López sostuvo que una de las niñas tuvo que ser hospitalizada con graves afectaciones en sus oídos, mientras que los otros dos casos fueron atendidos de manera ambulatoria.

Por su parte, indicó que las tres víctimas no manipulaban la pólvora, sino que eran observadores, por lo que reiteró el llamado a la comunidad a no quemar los explosivos, y mucho más a no mirar a quienes lo hacen, pues es sumamente peligroso.