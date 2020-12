Viral | Gato se esconde en el escritorio de su dueña mientras ella está en clase

El video de un gato que se esconde paciente en el escritorio de una escuela, mientras su dueña, que lo llevó de incógnito, está en clase, se ha vuelto viral.

En la tierna escena compartida en redes sociales puede verse al felino echado, en el espacio libre del escritorio del aula, mientras los otros estudiantes, sin saber de la presencia del animal, están atentos a la lección de clase.

Según el Daily Mail, la dueña decidió llevar a su mascota a la escuela porque ésta no la dejaba salir, así que ‘no tuvo opción’ que llevarse el gato consigo. «Ba Dun siguió acurrucándose contra mi pierna y luciendo realmente triste porque quería que me quedara con él. Pero ya iba tarde a mi clase. No podía soportar defraudarlo, así que lo llevé conmigo al salón », dice la estudiante universitaria de apellido Wen, que vive en la ciudad de Xi’an, el noreste de China.

El Siglo