Carnecitas (2/12/2020) SALUDPOL – La Razón #perú

Otro “Swing” en Saludpol / La SALUDPOL viene pagando 28 mil soles mensuales desde hace cuatro meses aun un medico Willy Chambers Medina, sin experiencia ni estudios post grado desde el mes de julio a la fecha, generándole cuatro órdenes hasta la fecha, habiéndole pagado la suma de S/ 112 mil soles. Con el dinero que corresponde a las PNP la mitad de ese sueldo se lo tienen que dar al gerente general Renzo Zavala, ¡Richard Swing queda chiquito!

Se acoge al silencio

El expresidente Martín Vizcarra abandonó la Comisión de Fiscalización y decidió acogerse al derecho a guardar silencio. En la sesión se tenía previsto que el ex mandatario responda sobre los procesos de contratación en el Ministerio de Cultura en el marco del caso Richard Swing. Vizcarra Cornejo denunció que en dos intervenciones de parlamentarios recibió insultos.

Piden la salida de Vargas

El vocero de UPP, José Vega, exigió que el ministro del Interior, Rubén Vargas, renuncie y así “ahorrarle la interpelación en el Congreso de la República”. El congresista acusa al Ministro de ser una gran responsable de la crisis institucional de la Policía a quien endilgó ser ahijado del congresista Gino Costa.

Descredito del Estado

El constitucionalista Enrique Ghersi señaló que el ausentismo de afiliados en las primarias es un indicador del fracaso de la reforma política que ha tratado de implantar Martín Vizcarra a través de los llamados ‘reformólogos’, encabezados por Fernando Tuesta Soldevilla y la burocratización de la política ha sido un grave error sumado al desgaste y descredito del Estado en general

Libre de “polvo y paja”

El expresidente Martín Vizcarra, indicó en entrevista radial que él está libre de “polvo y paja” consultado por las investigaciones seguidas por presuntos cobros de coimas como Gobernador Regional de Moquegua. “Estoy libre de polvo y paja. Las investigaciones tienen que darse y sigo aplaudiendo que así sigan. No tengo en absoluto ninguna sentencia”, dijo sarcástico.

Ausentismo revelador

El ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, señaló que la escasa participación de los militantes de los partidos en las elecciones internas desnuda la pobreza de las organizaciones políticas, la falta de compromiso de sus seguidores y la carencia de estructuras orgánicas o territoriales que forjen las bases de su institucionalidad.

Investigación es sólida

El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo Lava Jato, afirmó que en la investigación preliminar que dirige sobre Martín Vizcarra viene corroborando declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces en torno a los presuntos sobornos que habría recibido el ex presidente Martín Vizcarra por dos obras cuando fue gobernador regional de Moquegua 2011-2014.

Encendida discusión

Una encendida discusión tuvieron el ministro del Interior, Rubén Vargas, y el congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, por los nombramientos de los altos mandos de la PNP. Urresti le pidió que diga quién recomendó al presidente Sagasti el nombramiento. “Quien ha designado es el presidente de la República y es quien suscribe su designación”, se limitó a repetir Vargas.

Desconocen a Lescano

Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular, señaló que el virtual candidato presidencial de su partido político, Yonhy Lescano no puede pedir la renuncia del ex presidente Manuel Merino a su militancia “porque no es dirigente”. El legislador indicó que el ex parlamentario tiene la obligación de “unir y no de separar” a los militantes de su agrupación.

Acuerdos de una “cúpula”

El exdirigente de Somos Perú Manuel Masías cuestionó el proceso de incorporación de Martín Vizcarra a la plancha congresal de Somos Perú y dijo que los partidos deben ser orgánicos e institucionales y lo que ha ocurrido es una decisión tomada unilateralmente por la presidenta del partido, Patricia Li. “No pasa nada porque son acuerdos tomados por una cúpula”, indicó.