Columna Alfredo Millán: Votación #6D Sin Entusiasmo.

En Margarita están convencidos que el PSUV arrasa en éstas elecciones Legislativas, la dejadez y la falta de entusiasmo por ir a votar es el principal factor de no sentir la importancia de participar en dicho proceso, por otra parte el desconocimiento de los nombres de los candidatos de oposición es otro y el temor a no contagiarse termina de rematar la indecisión, y les digo la verdad son pocos los nombres de esos candidatos, que conozco, Cesar Ali Fermín por PROCIUDADANOS es a uno de los pocos que he visto haciendo campaña, llevando tapabocas a las comunidades, está en el Tarjetón en la primera línea de arriba, sería la única esperanza o por lo menos la salida que tienen los que no quieran votar por los candidatos del Gobierno, CESAR ALI FERMIN de La Asunción es la esperanza, en cambio que la gente del PSUV, DANTE RIVAS, JOSÉ DEL CARMEN MILLAN (CHECAME) EL JUNIOR GÓMEZ y EL CULI, son los que más suenan y se les ve recorriendo calles y montándose en cuanta tarima les hayan preparado, el reparto de alimentos, la pequeña y no completa entrega de gasolina y algunos que otras entregas de Bonos o pagos a través de la tarjeta de la Patria, mantienen a las comunidades con ciertas esperanzas, ellos dicen algo es algo, por eso digo, que no he visto a mas nadie decir Voten por mi, yo les garantizo tal cosa o yo los voy a representar o salgan a votar porque ese es un ejercicio noble y constitucional, a no ser que la gente o los votantes estén agazapados y vayan a dar una sorpresa, pero eso lo veo muy lejos, porque por lo menos a mis oídos hubiesen llegado, tampoco veo entusiasmo en las féminas y con la última declaración del Episcopado terminó de hundir el barco de la oposición, diciendo que el votar o ir a votar es ser cómplice de una farsa ¡habrase visto mayor galimatía!, por eso pienso que la abstención será barbara, no solo por los elementos antes enunciados, sino que los particulares que se puedan mover no tienen mucha gasolina en sus tanques y no van a querer a consumirla, así que veo el triunfo del PSUV de manera general claro, no hay quien le haga la contra, no hay real, ni publicidad para ello**Por cierto que hablando de otras elecciones como la de Gobernador y Alcaldes que se avecinan para el año entrante, que Francisco González del PSUV y Alcalde de Mariño, luce como la carta a jugarse en las próximas o sea a la repetición, algunos dicen, no, ese no ha hecho nada, ¿Pero que has hecho tu, para quitarlo?, el tercio sigue allí campante y atendiendo a las comunidades necesitadas y el otro que igualmente luce es Afredito Diaz, digan lo que digan o quieran decir el tercio se mueve en las comunidades y ahora con la dupla que está haciendo con Nicola Penna Millán, más todavía, porque tanto Alfredito como Nicola tienen su gente y vienen del partido popular AD y que yo sepa el dueño de ese partido no las ha votado que es Ramos Allup, así que no es fácil ganarle a estos dos monstruos; porque la verdad es que los que se habían asomado no han vuelto a decir esta boca es mía, o es que las Navidades los ha sepultado, lo digo por Morel Rodriguez a quien últimamente , en plena Pandemia se le veía con cierto movimiento y empuje, pero tengo bastante rato que no se del**Por ahí me tiraron el dato que los hampones que atracaron a Toto y esposa en los Robles, y a los que el Fiscal del Ministerio Público había pedido o imputado por los delitos de robo agravado, robo de vehículo,, uso de adolescente para delinquir, actos lascivos y lesiones, la semana que acaba de pasar, los pusieron en Libertad ¡que barbaridad!, delitos que pasan en su totalidad de los 20 años de prisión y sin embargo otros delitos menos dolosos, siguen purgando pena. ¿Hasta donde, vamos a llegar?

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp