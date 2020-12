Conferry es la opción más económica para viajar desde Anzoátegui hasta Margarita

Guanta.- Desde el muelle de Guanta, ubicado en la zona norte del estado Anzoátegui, labora la empresa naviera Conferry, cuyo precio se ha convertido en la opción más accesible en los últimos meses para quienes desean viajar hasta la isla de Margarita.

La tarifa se ha mantenido desde marzo del presente año hasta la fecha, cuando debido a la flexibilización total anunciada por el Gobierno de Central, la demanda ha comenzado a aumentar, pero el servicio es limitado.

LEE TAMBIÉN Falta de tarifas impide reinicio de actividades en terminal de Puerto La Cruz

Al acudir a las taquillas de ventas ubicadas en el mismo terminal marítimo se puede ver un comunicado en el que informan que antes de adquirir el pasaje deben contar con una prueba de descarte de COVID-19 correspondiente a la semana en la que va a viajar.

Pero lo que atrae a los clientes de esta empresa naviera es el precio del pasaje que tiene un valor de Bs S 1.200.000 sin distinción de clases, la única excepción que hacen es el cobro a mitad de precio para los niños menores de cuatro años y a las personas de la tercera edad.

Los taquilleros explican a cada cliente que deben acudir un día antes de viajar con sus cédulas laminadas y partidas de nacimiento, en caso de menores de edad, además de la prueba de descarte. Sin embargo, no todos los días el buque Virgen del Valle tiene salida desde el muelle de Guanta.

Un empleado de la empresa naviera, quien prefirió mantener su nombre en reserva, contó al equipo de El Pitazo en la entidad que Conferry sólo tiene salida desde Anzoátegui los días jueves y domingo, y de regreso sólo disponen de los martes y viernes, pues los lunes y miércoles son días de parada que se usan para el mantenimiento de la embarcación, la cual es una de las más antiguas de la compañía y la única que está activa para movilizar a personas y vehículos.

En el terminal marítimo también está la empresa Paraguaná, cuyo buque tiene salida los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero sus costos están entre $5 y $30 dólares todo dependerá del área que escoja cada usuario.

LEE TAMBIÉN Conferry aumenta las tarifas de pasajes y traslados por segunda vez en 2020

Quienes acuden con frecuencia al muelle de Guanta, como el comerciante Esteban Suárez, aseguran que el servicio es el mismo, y ambas empresas tardan cinco horas para llegar a la isla de Margarita. Pero destaca que en Paraguaná ofrece mayor comodidad y confort.

“Yo voy a comprar productos para vender y aprovecho de llevar algunas cosas a mis familiares, y me parece más rentable Conferry y más cómodo porque me deja en Punta de Piedra, mientras que el Paraguaná me deja en un muelle desolado donde me cuesta conseguir transporte para movilizarme”, resaltó.

Giovanna PellicaniOriente

Giovanna PellicaniOriente