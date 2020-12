Disimula las raíces del pelo con máscara de pestañas

Disimular las raíces es una de las preocupaciones más habituales. Muchas asisiten a la peluquería; sin embargo, otras optan por la ayuda de sus maridos, aunque falta la mano experta. Entonces, ¿cómo debemos ocultar las raíces de manera casera y natural?

Existen miles de trucos que funcionan como retoques puntuales, pero sin dudas, este que te mostraremos a continuación permite ahorrar mucho dinero, tiempo y sobre todo, queda impecable. Utiliza tu máscara de pestañas y las raíces desaparecerán por un buen rato.

Cubre las raíces usando máscara de pestañas.

La ventaja de utilizar máscara de pestañas es que una vez seco, se adhiere muy bien hasta que vuelvas a lavar el pelo. Por ende, si tienes una reunión de trabajo o una fiesta, ¡no te preocupes!, nadie notará el método casero que usaste.

Si no usas máscara de pestaña, puedes optar por una máscara para cejas y así, camuflar las raíces. ¿Cómo aplicarla? Abre secciones de cabello y pinta con el cepillo directamente. Procura no hacer mucha fuerza para evitar pintar el cuero cabelludo. Deja secar del todo y pasa un cepillo para que el cabello quede suelto y no se vea apelmazado.

Utiliza máscara de pestañas para ocultar las raíces.

Ahora ya no deberás pasar vergüenza porque se te noten las raíces del pelo. Tú y tu makeup harán maravillas en cuestión de minutos. No dudes en intentarlo y contarnos cómo resultó.

