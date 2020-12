#1dic 359 #PresosPolíticos en #Venezuela de conformidad con lista actualizada del @ForoPenal de esta semana remitida a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights para verificación y certificación // 359 #PoliticalPrisoners in #Venezuela according to @ForoPenal weekly updated list pic.twitter.com/f9JrSvrbzI